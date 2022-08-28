國民黨全代會喊團結3大咖卻缺席　朱立倫曝「吳伯雄住院」

▲國民黨全代會，中為黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全國黨代表大會28日於桃園國立體育大學綜合體育館舉行，黨主席朱立倫率藍營六都市長、所有縣市長及部分直轄市議員參選人登台，營造團結氛圍。不過，在這之前，黨內傳出反朱聲音，而今同黨大咖包括3位前主席洪秀柱、連戰、吳伯雄皆未出席，引起外界關注。對此，朱立倫強調，這次黨代表的出席率逾7成，並透露吳伯雄缺席是因身體因素考量，「希望能趕快出院」。

朱立倫在開幕致詞時表示，面對選舉，要結合社會各界的力量，不只正藍，還要讓更多中間選民、年輕選民認同，年底是一個團結戰鬥的選戰，我們不怕困難，我們不怕民進黨任何抹黑、任何攻擊，「我們團結起來，相信只要我們的力量共同團結起來，我們年底一定勝利成功」。

然而，朱立倫口中雖喊團結，但此次全代會前卻遭爆黨內有勢力不滿此次大選提名，對此，前主席、現任立委江啟臣喊話，提名過程如今都已告一段落，因此現階段最重要的就是大家努力輔選。

針對媒體詢問主席洪秀柱、連戰、吳伯雄缺席一事，朱立倫回應，吳伯雄未到場，「我在這裡不便透露太多，但希望吳伯雄主席能趕快出院、身體平安」。至於洪秀柱方面，27日已表明因家中有事，所以不會出席全代會；連戰則因之前小中風，擔心受疫情感染，才選擇不到場。

朱立倫也提到，全代會每一位都非常歡迎，而黨代表這回出席率空前，比以前都高，目前達73％，比以前歷屆實體的會議都還高。