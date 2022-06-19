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大陸 大陸焦點 特派現場

陸生暖心感謝台灣恩情…曝經歷淚謝「我一定回來看妳」逼哭13萬人

記者鄭思楠／綜合報導

出身廣東的陸生網紅「廖小花」從台灣世新大學畢業後，選擇繼續就讀台師大國文系碩士班，日前在她的頻道上傳一支影片，「畢業陸生口述台灣恩情！是什麼牽絆讓她一定要回台灣看看？」影片上傳9天，已讓13萬人感動噴淚。影片中，一名即將畢業的陸生，非常感謝一名把她當女兒般照顧的宿舍打掃阿姨，「不管我有沒有掙到錢，我一定會回來看她！」

一名出生廣東潮汕的師大研究所陸生分享了，她和宿舍的打掃阿姨之間這幾年令人感動的相處故事。她說，下個月即將回家（潮汕），阿姨對她說「如果妳走了以後我會很想妳」、「妳走了不要告訴我，我會哭」。所以她決定在廖小花的頻道拍一支影片，把她們的故事說出來，留給阿姨做紀念。

影片中，這名陸生表示，自己和阿姨的感情是從疫情後開始的，「在我看來，我現在已經是阿姨家中的一分子。」她說，打掃阿姨長期投餵，每天都準備三餐給自己，阿姨家吃什麼，都少不了她的一份，「我胖了10斤（5公斤），都是阿姨的功勞。」

▲一名在台灣求學的陸籍師大研究生，感念台灣恩情。翻攝廖小花的YouTube頻道 。（圖／翻攝自廖小花的YouTube頻道）

▲一名在台灣求學的陸籍師大研究生，感念台灣恩情。翻攝廖小花的YouTube頻道 。（圖／翻攝自廖小花的YouTube頻道）

陸生說，「我和阿姨之間像一種親人關係。」她想對阿姨說，「我希望她身體健康，我保證我一定會回來看她，我想對阿姨說『就算我沒有掙到錢，我都會回來看妳！』，希望疫情早點過去，大家都可以恢復正常生活。」

廖小花也感同身受表示，「有一首歌叫《常回家看看》，就是提到其實爸媽、長輩、爺爺奶奶都不是希望晚輩功成名就，其實只要看到人，看到我們回家，他們就是很容易滿足，他們就會覺得很幸福了。」

網友看後紛紛感動留言稱，「被妳們弄哭了.....，像妳們兩個這麼善良、可愛的女孩，到哪裡大家都會喜歡你們的！台灣人會永遠把你們放在心上」、「明明才第一次見到學姐，看到學姐的真情流露讓我的眼睛也流汗了~」、「像學姐和小花這樣千里迢迢離鄉背景努力學習的孩子，尤其兩位又這麼氣質漂亮，難怪長輩們這樣疼愛」、「完全懂得在外地被他人照顧的感覺！過去在國外也曾被照顧過，而且對方一樣也不是當地人，施比受更有福，我想我們能做的就是延續這樣的心意對待身邊的每個人」、「畢業後歡迎常回台灣來玩，感受這裡滿滿的人情味...」。

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