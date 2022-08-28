嘉義縣長候選人王育敏團隊視覺發表　入圍新女力超吸睛　

▲王育敏公布發言人團隊及主視覺，「全台最亮麗發言人團。（圖／王育敏團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長參選人王育敏公布發言人團隊成員及競選主視覺，特別立法委員鄭麗文擔任發言人團總顧問，鄭麗文委員過去曾擔任行政院發言人，有著豐富的發言人經驗，擔任立法委員期間，更展現出犀利的問政風格。此次擔任發言人團總顧問，王育敏期許鄭委員能透過自身豐富的發言人經驗，讓發言人團展現更強實力。

王育敏也公布此次競選的發言人團主要成員，分別是嘉義縣現任議員詹琬蓁、現任嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、長期推動辯論事務，有著「辯論女神」稱號的畢盈盈、向羅智強團隊借將的「史上最年輕發言人」鍾明，以及前文傳會新媒體部專員李晨暘擔任副發言人，成員清一色為女性。

王育敏指出，詹琬蓁作為現任議員，對嘉義在地事務非常了解，另外在議會長期關心青年、教育及弱勢保障等領域，吳亮儀也是嘉義青年，對於女性、社福以及國際議題都非常了解，相信他們擔任發言人後，一定能為嘉義鄉親發聲。

王育敏表示，畢盈盈、李晨暘都長期投入校園辯論，議題掌握能力非常出色，這次在嘉義參選，就是要借助他們的長才，加強議題攻防，讓更多人了解嘉義縣面臨的發展困境。王育敏也指出，鍾明是羅智強非常重用的青年，此次向羅智強借將，就是希望能夠加強雙方的合作，強化空戰實力。

王育敏競選團隊也公布此次競選主視覺，採取清新的藍白黃三色為主色調，象徵新的可能與溫柔的力量。並將「改變，讓嘉更好」做為此次競選標語，改變兩字的設計指向進前的未來。而競選Logo則是透過「嘉、家、加與HOME」等四個字的結合，突顯王育敏作為嘉義的女兒，此次返鄉參選，就是希望能為自己的家鄉帶來改變，讓嘉義能夠更好。