鄭寶清選桃園喊「不怕之後被處理」　民進黨黨紀處份時程曝

▲前立委鄭寶清宣布參選桃園市長。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨籍前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，高呼「不怕之後被處理，千辛萬苦不轉彎」，讓桃園選戰成為「四腳督」局面。根據民進黨內規「公職候選人提名條例」，違紀參選直轄市長者將由中央評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處，根據目前中選會公布8月29日至9月2日受理候選人申請登記時程推估，若鄭最終登記參選，最慢會於9月中旬遭處分。

民進黨中評會主委賴瑞隆受訪表示，現在還在最後努力階段，盼不要走到黨紀處分這一步，「應該還是有人會在登記前跟他溝通，希望不要對黨籍參選人產生影響，會有人持續努力溝通」；至於若鄭最終仍登記參選？依照過去經驗，將依照黨的機制和程序來走，尊重中評會最後的處理方式，而過去脫黨參選都是直接開除。

民進黨「公職候選人提名條例」規定，民進黨黨員應盡全力為黨提名的公職候選人助選，不得為違紀競選者及非黨員助選，若違紀參選直轄市長者，逕由中央評議委員會，於候選登記截止後，10日內從嚴議處。

民進黨發言人黃彩玲27日晚間表示，民進黨的提名機制是由全代會無異議通過的提名辦法來辦理，這次的縣市長提名，名義上雖大部分為徵召，但只要有競爭的選區，都會以民調作為主要參考，並經選對會與中執會討論後通過提名，「年底這戰，最重要的就是守住鄭文燦市長與團隊在這8年的努力成果與高滿意度，讓民進黨的理念和價值可以延續，這也是民進黨支持者所最掛心與期盼的」。