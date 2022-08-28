黃珊珊宣布參選台北市長　擺脫藍綠惡鬥最好方法「就是讓我當選」

▲台北市長參選人黃珊珊28日舉辦參選記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

距離年底九合一大選倒數90天，台北市首都之戰受到外界關注，台北市副市長黃珊珊26日請辭，28日召開參選記者會，宣布要角逐台北市長大位。黃珊珊表示，自己只是最晚宣布的人，但卻是「準備最充分」的人，「擺脫藍綠惡鬥最好的方法，就是讓黃珊珊當選。」

擔任20多年市議員的黃珊珊，28日上午選擇回到「娘家」內湖舉辦參選記者會，現場除了支持者之外，還有台北市長柯文哲、台北市副市長彭振聲以及局處首長到場。

黃珊珊致詞時表示，有句成語叫姍姍來遲，但她只是最晚宣布，但相信在眾多候選人中，自己是最早準備、準備最充分的人，因為她已準備24年，對台北市的熟悉與熱愛，可讓她立刻上手、無縫接軌，「台北繼續前進，我準備好了。」

黃珊珊指出，自己7年前在家倒下，被送到加護病房後，她告訴自己一定要竭盡所能把身邊所有人照顧好，所以列出了2張表格，一張重新檢視自己人生，一張是自己想做的事，「人生無常，想做的事就要趕快去做，不想做的事就要一件件刪除。」而2019年獲得柯文哲邀請到市府工作後，便將參選台北市長的選項放入「To Do List（待辦清單）」。

黃珊珊提及，勤政廉能是她的信仰，更是台北的價值，也是每天身體力行的行動，打造一個乾淨透明公平正義的台北，是她一生的志業，所以才站出來參選台北市長，要擺脫藍綠惡鬥、推倒藍綠高牆只有台北做得到，8年前台北市民做到了，但現在藍綠兩黨依舊持續杯葛、互貼標籤，「大家對於長年來藍綠操縱意識形態、不問是非對錯的行為，大家厭倦了嗎？」

黃珊珊強調，「推倒藍綠的高牆，不是我參選就可以做到，而是我們可以一起完成這件事，擺脫藍綠惡鬥最好方法，就是讓我當選。」北市府局處首長中有藍有綠，但在他們心中市民利益早已超越政黨利益，變成聯合政府型態，「台北要繼續前進，還是走回去藍綠惡鬥老路，只想搞藍綠對決或試圖搞棄保的政黨，都在侮辱台北市民的智慧。」相信台北市民會做出最正確的選擇，所以她今天才站出來參選台北市長。