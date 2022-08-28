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社會 社會焦點 保障人權

超詭異理由曝！廈門2男「攜包漂流」到金門　爬上橋墩打電話自救

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣消防局今(28日)清晨5時32分許接獲通報，2名陸籍男子受困金門大橋(靠近烈嶼端)正下方的橋墩上，並自行撥打電話求救，警消到場後立即協助2人上岸。初步了解，2名男子分別為31歲的曹男、與27歲的岑男，2人自述今凌晨零時許於廈門從事水上活動，不慎落海後體力耗盡，才會隨著海浪漂流到金門大橋。但對於2人說法，目前警方仍持保留態度。

▲▼廈門2男漂流到金門，受困金門大橋橋墩，自行撥打電話求救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2名陸男獲救時，身上還帶著背包、手機等物。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局接獲2名男子求救後，第一時間即派遣烈嶼、金城、水頭港消共計出動船艇3艘、各式車輛4輛、消防及義消人員11名前往救援，並沿著大橋展開搜索，終於在清晨6時12分於大橋烈嶼端2公里的橋墩處發現2人，隨後順利協處2人上岸。

▲▼廈門2男漂流到金門，受困金門大橋橋墩，自行撥打電話求救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲警消尋獲2人後，立即以橡皮艇協助2人上岸。

初步了解，受困的曹男、岑男均為陸籍，2人自述今凌晨0時許在廈門從事水上活動，不料卻不慎落海，嘗試游回岸邊無果，體力耗盡下只能隨著海浪一路漂流到金門大橋。醫護人員檢視，2人生命徵象穩定，但全身有多處擦挫傷，且肢體無力、體力虛脫，經快篩後2人為陰性，後續送往醫院觀察治療，PCR檢驗尚待結果。

由於2名男子獲救時身上還揹著隨身背包，且手上也拿著手機，2人自述從事水上活動不慎落水的說法，令人懷疑；此外，由於金門烈嶼近日頻傳陸方民用無人機侵擾，2人在如此敏感時刻受困金門大橋橋墩，也令民眾懷疑是否與無人機有關。詳情為何，目前還有待警方進一步調查釐清。

▼2人獲救時滿身擦傷、四肢虛脫無力。

▲▼廈門2男漂流到金門，受困金門大橋橋墩，自行撥打電話求救。（圖／記者林名揚翻攝）

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