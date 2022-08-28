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疫情持續升溫！今本土+26450　比上週日多4300例「增19.5%」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增26,450例本土個案，發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天增約829例，上升3.2%，比上周日多約4,300例，增加19.5%。

▲▼8/28新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮公布本土個案。（圖／指揮中心提供）

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今日新增26,450例本土病例，為11,993例男性、14,446例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,695例)，臺北市(3,273例)，臺中市(3,080例)，桃園市(2,928例)，高雄市(2,071例)，臺南市(1,684例)，彰化縣(1,117例)，新竹市(825例)，新竹縣(810例)，苗栗縣(678例)，屏東縣(624例)，宜蘭縣(596例)，雲林縣(533例)，花蓮縣(508例)，基隆市(503例)，嘉義縣(431例)，南投縣(350例)，嘉義市(265例)，臺東縣(239例)，澎湖縣(117例)，金門縣(108例)，連江縣(15例)。

針對本土疫情走向，指揮官王必勝日前曾表示，的確疫情開始很明確的向上，根據內部的模型推估的話，這波疫情高峰時間點會再9月中下旬，現在推估都是隨著每周資料去做，之後會再去修正模型跟預測。

今年截至8/27為止，本土病例總共累計515萬3493例，今天也新增91例本土中重症以上個案，迄今中重症共2萬3656例，其中8,990名死亡，目前輕症無症狀者占全部病例的99.54%。

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