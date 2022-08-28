嘉大、霧臺鄉公所簽署策略聯盟　提升林下經濟發展

▲嘉大與霧臺鄉公所杜正吉鄉長(右)致贈感謝狀予嘉大林翰謙校長(左）。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣原鄉藥用植物種植論壇在屏東縣霧臺鄉霧臺活動中心展開，活動開始前嘉義大學與屏東縣霧臺鄉公所簽署策略聯盟備忘錄，嘉大由林翰謙校長偕同林芸薇主任秘書與會；屏東縣霧臺鄉公所由鄉長杜正吉代表簽署，雙方未來將合作辦理研習、技術服務諮詢及實習交流等，共同促進藥用植物種植、林下經濟及六級化產品研發等友善環境之產業提升。

▲臺灣原鄉藥用植物種植論壇與會貴賓合影。（圖／嘉義大學提供）

嘉大林翰謙校長表示，霧臺鄉經歷莫拉克颱風(八八水災)的摧殘，只剩4個部落留居原鄉，其他族人遷到平地永久屋，看似已沒落的原鄉，卻在2019年行政院農業委員會推行「林下經濟許可」開啟了生機，透過產官學合作發展地方創生。公所擁有72公頃公共造產土地，但多屬保安林地，無法開發利用，透過林下經濟政策，開始經營「森林蜂產品」、「金線連」、「段木香菇」及「中草藥」等森林副產物，也引進中興大學保種的土雞，發展自有品牌「大武森雞」，不僅有效利用土地外，還能開發公所自主財源，增加部落就業機會。其中金釵石斛的推廣，成功開啟臺灣原鄉藥用植物種植與產業合作的橋樑。





▲嘉大林翰謙校長(左)親赴屏東縣霧臺鄉與杜正吉鄉長簽約。（圖／嘉義大學提供）

林校長進一步指出，疫情的發展帶動了中草藥熱潮，透過霧臺鄉產官學藥用植物推廣成功案例分享，也是嘉大未來可以借鏡學習之對象，嘉大配合國家國土綠網政策，未來在嘉大的林場除了保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性，防止土地劣化，也要鏈結原鄉，推展里山倡議的精神，結合校內研發能量，讓生產與人為活動對生物與環境更加友善，為永續發展目標而努力。另外，嘉大在建校百年的基礎上，有豐碩的醫學相關教研成果、獨立校區地理位置及鄰近醫院攜手推動社區醫療的服務優勢，在校友鄉親殷切企盼及下，相信更有利於推動嘉大醫學院的設立。