強化智慧健康產官學合作　台南市立醫院與嘉南藥理大學簽署策略聯盟

▲嘉藥李孫榮校長（左）、秀傳黃明和總裁（中）、南市醫蔡良敏院長（右）共同簽署策略聯盟合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院與嘉南藥理大學29日簽署策略聯盟，以產學交流促進資源共享為目標，在教學、研究等面向多方交流，培育學生職場競爭能力，特別在高齡長照與智慧健康產業部分，共同建構智慧健康產官學版圖，以期帶動在地整體醫療照護品質的提升。

台南市立醫院院長蔡良敏指出，嘉南藥理大學除了有不少校友在台南市醫服務，每年也有學生到院內實習。感謝學校培育優秀醫事健康專業人才，南市醫除了提供實習場域，讓學生融合知識與實務，也積極建立各類產學合作模式，將與嘉藥「智慧健康產業技術研發與人才培育中心」，共同進行智慧健康研發專案開發，透過產學合作提升醫療品質與價值。

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嘉南藥理大學校長李孫榮表示，嘉藥以「藥理」及實務應用科學為主，培育「全人健康服務」人才為教育目標，鼓勵畢業後盡快就業發揮所長。嘉藥智慧健康中心今年著重於「驗證應用系統平台，提供客戶價值分析」指標，後年將邁入「確認核心服務體驗，發展雙軸營運模式」階段，希冀借重台南市立醫院紮根在地實力與累積臨床個案，結合嘉藥智慧健康中心研發能量，一同將相關的健康長照技術與產品落實到實務場域中，並整合校內外資源，持續強化產學及研發能量。

台南市立醫院與嘉南藥理大學未來的合作面向包含：雙方在職人員進修、醫療專業師資邀聘、智慧健康產業研發專案，如遠距醫療發展、長期照顧規劃、醫療大數據分析、人工智慧發展與應用、社區健康發展、醫院經營管理…等，以及學生實習與各類推廣教育與研討會之舉辦。

簽約儀式由嘉南藥理大學李孫榮校長率領全校一級行政主管及各系所主任，與秀傳醫療體系黃明和總裁、台南市立醫院蔡良敏院長共同簽署，鍾國謀副院長、吳星賢副院長、藥劑科黃秋谷主任、院長室嚴玉華高專….等人一起見證歷史的一刻。

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