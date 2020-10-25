嘉大攜手福泰桔子商旅　無毒蔬果料理樂齡共餐

▲長輩享用無毒餐食。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學攜手福泰桔子商旅嘉義文化店籌辦「重陽共餐趣」敬老活動，採用由嘉義大學新民溫室、自然法則健康智慧生活館嘉義門市所提供的無毒蔬果，由福泰桔子商旅主廚精心製作爐烤綜合野菇、清炒翠玉白菜等數道美味健康料理，邀請十餘位白川町社區發展協會身心健朗的長輩共進午餐。

黃敏惠感謝嘉大一直與市府緊密合作，也讓學生能有跨域合作與實務的經驗，並走進社區關懷互動，這就是地方創生的概念，也感謝福泰桔子商旅善盡企業社會責任，在座的白川町長輩們也非常健康有活力。高齡化日益嚴重，我們要及早因應，雖然人會老化，但多活動，心可以不老。對高齡友善就是對全齡友善，我們希望用不一樣的方式，表達重陽節對長輩的敬意，這就是所有年齡層都幸福快樂的嘉義市。

▲嘉大攜手福泰桔子商旅打造自然無毒餐飲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

國立嘉義大學艾群校長指出，嘉大新民溫室擁有種植面積約500坪大小不等的數間溫室，採用自然無毒的「自然農法」方式種植作物，全程不使用化學農藥及化學肥料，從生產到銷售，皆由嘉大農業產銷研習社攜手行銷與觀光管理學系及農藝學系師生一手包辦，彼此跨域結合。

▲共餐餐點精緻菜色 。（圖／記者翁伊森翻攝）

福泰桔子商旅嘉義文化店林家暐店長表示，此次準備的共餐料理係由曾郁仁主廚特別烹調出適合長輩享用的料理，其中「爐烤綜合野菇」僅佐以少許橄欖油，並灑上天然海鹽，不僅對健康無負擔，加上菇類內含大量礦物質、多醣體等營養成份，具有降血壓、調節免疫等功能。每道料理顏色五彩繽紛，兼具色香味，現場來賓與長輩們共餐聊天，開心地大快朵頤，對料理相當讚許。

▲日前送餐長輩家，並將過程製作成影片現場播放 。（圖／記者翁伊森翻攝）

日前福泰桔子商旅嘉義文化店已先行採用嘉大新民溫室及自然法則健康智慧生活館嘉義門市之食材，製作健康便當與伴手禮，探訪經國新城數位孤苦老人，其中年逾九旬的楊公道先生家有2位智障兒，自身也需長期洗腎。享用福泰桔子商旅與嘉大贈送的料理之後，直說很久沒吃到這麼豐盛的午餐，不僅照顧長輩的胃也溫暖了他們的心。