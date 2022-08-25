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1個月拿5萬元！老婆婚後「拒絕工作」　他被嫌學歷低爆氣反殺

妻婚後每天在家網購，連基本家務都不願意做。（示意圖／翻攝自pexels）

▲妻婚後每天在家網購，連基本家務都不願意做。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

「老婆，妳再不改變，我真的有天可能就不會回家了。」一名人夫抱怨，妻子婚後不願工作，常說「你娶我回來，就是你要養我」，自己沒有意見，但對方每天在家不做事，就連使用過的鍋碗瓢盆也不洗，甚至月經來弄髒床鋪，也不願意動手換床單，還嫌棄他學歷低，大言不慚地嗆「學歷低就做的跟狗一樣，要認命」。

原PO今年5月在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文，「跟老婆交往五年、結婚三年。我沒有大學學歷，所以高中畢業就開始工作，而她繼續讀大學，打算大學畢業找一個好點的工作，問題來了…她一直都是半工半讀的狀態，她大學畢業後找了一間科技公司會計的工作，而我雖然跑業務賣房子，但是收入也沒有說不高，所以我決定向她求婚」。

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男網友提到，自己當時答應女方提的所有條件，誰知老婆婚後不願工作，每天在家也不打理家務，「每天下班回家一頓晚餐都沒有，每次下班回家就是要洗她中午吃午餐留下的鍋碗瓢盆，鏟貓砂清狗盆，甚至連家裡明明有洗衣機，按個幾下也不願意，下班就要洗衣服、曬衣服，她就每天躺在床上滑手機網購」。

人夫透露，某天他下班回家已經晚上8點多，老婆馬上就說「我那個來不小心漏到床上了，你去換一下床單吧！對了，我助學貸款沒有還，再麻煩你了喔」，自己聽完忍不住抱怨幾句，對方竟回嗆「學歷低就閉嘴，學歷低就做的跟狗一樣，要認命，我放棄工作、在家經營我們的婚姻，你還兇我？」

原PO無奈地說，「自從結婚，我一個月給妳五萬，房子自己的，車也買一台給妳，讓妳出門不用風吹日曬，妳不滿意什麼？學歷低怎麼了？讓妳過不好的日子了嗎？」事隔3個多月，人夫再度發文，強調他說的一切都是事實，「我也沒有外遇，也沒有要刻意損毀她，我只是把所有前前後後發生的事情講出來而已」。

男網友補充，自己後來提了離婚，「談離婚太太就一哭二鬧三上吊，甚至要求離婚她要房子、車子，甚至我一半的存款，我承認我真的不甘心把這些給她，錢我可以給，房子真的不行，我不希望我父母努力給我的房子就沒了」，但他最後不得不妥協，「我已給了太太兩百萬加車子，順利離婚了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「恭喜你解脫！惡夢結束了」、「能脫身就好，錢財是身外之物」、「根本就不用給那些的…打官司都沒問題，但如果是想減少麻煩，你的想法還是錯了，你給了這些，後續還是會繼續跟你要」、「恭喜男方解脫，希望 不要再有下一個受害者」。

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