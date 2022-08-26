快訊／台南男持雙刀闖派出所砍警遭轟13槍！第一線員警現身說明

▲台南市學甲分局宅港派出所警員李峻安(左) 與台南市警察局長方仰寧（右）現身說明。（下圖同／記者林悅翻攝）

記者林悅、戴上容／台南報導

台南市學甲區宅港派出所今26日發生襲警事件！44歲吳男持雙刀衝入派出所攻擊員警，員警拉開安全距離後持槍瞄準男子，但吳男仍步步進逼，連擊13槍制伏歹徒，員警台南市學甲分局宅港派出所警員李峻安稍早現身說明當下情況，他記得歹徒吳男攻擊時失控大喊「你是打不過我的！」

回顧整起事發經過，一名44歲吳姓男子26日下午3時許，持雙刀進入台南市學甲分局宅港派出所，吳男先是向值班員警稱，「想要吹一下冷氣」，接著又向員警抱怨他的朋友曾因酒駕被警方送辦，隨後就持刀作勢要砍員警。

員警見狀，隨即跑出派出所，對空鳴槍施以警告，但吳男仍不聽制止，再度作勢攻擊員警。員警只好朝吳男手腳開槍，一共擊發13發子彈，其中5槍擊中手腳、擦過腹部。

吳男中槍倒地後，員警隨即通報119，將人送往永康奇美醫院戒護救治。初步檢傷，吳男意識清楚，可以對談，生命徵象穩定，槍傷位置為左大腿後側、左膝蓋上方、左小腿後側（穿透），右膝上方、右小腿前側、右腹部外側穿透（未傷及器官），以及右手前臂穿透傷。

員警李峻安表示，歹徒進到派出所當下，菜刀是收在口袋裡，雙方爭執一段時間後，那男子有說「打不過我的！」他不清楚對方有沒有喝酒、吸毒等狀況。

台南市警察局長方仰寧補充說明，他最近要求訓練科要求加強訓練，只要警方合法，就能大膽使用槍枝，大家一起努力讓警方使用槍械不會有後顧之憂。

面對媒體提問，一周發生兩次開槍事件。方仰寧表示，發生2名員警不幸殉職事件感到哀傷，2員警於9月5日公祭，希望將弟兄送走後，不會再有警察受傷，希望媒體朋友能夠支持警方使用警械，警方在執勤時常常在高度不確定性狀況下，警察的生命也是相當寶貴的。