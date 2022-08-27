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主管上班看A片「螢幕一片肉色」！　她目睹震驚：形象慢慢崩壞

▲▼。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO發現主管在看A片。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

進入社會後會遇到形形色色的上司，但如果發現對方正在做奇怪的事，該怎麼辦呢？一名女網友表示，辦公室是開放空間，能夠看到同事在做什麼，但沒想到日前卻發現，主管在上班時間看A片，讓她相當震驚，直呼對方在她心中的形象逐漸崩壞，不知道要不要裝作沒看到。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，因為辦公室沒有隔間，所以一抬頭就能看到主管和同事的狀態，但沒想到近日瞄到主管的螢幕，竟然是一片肉色的畫面，當場嚇傻。她表示平時對方為人正直，在工作方面也讓她很佩服，是視為標竿的對象，孰料對方上班的時候卻在看A片，「自從看到這一幕之後，他的形象在我心裡慢慢崩壞，甚至覺得自己有點開始刻意疏遠他，但礙於職場禮儀也不好說什麼」。

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網友看到後紛紛表示，「哇！好大膽」、「要不要私訊HR或公司老闆？這樣以後上班一直有噁感，很煩」、「我怎麼覺得你比較可怕，對方平常工作也認真，看個私人的東西就被你拍照上網公審」、「想到有一次上班，資深同事傳一個短連結給我，叫我點開填資料，很重要，點開就是肉片還關不掉」、「其實他早就知道妳在看他了，他是在暗示妳」。

原PO透露，事後鼓起勇氣去問主管，對方才解釋，是因為先前鬼月活動想要找題材，才會在網路上亂看資料，結果就點到那部影片，也向她道歉了，「虛驚一場！！還以為什麼不好的情節會發生在我身上」。

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