日薪7000元！正妹「殯儀館上夜班」大讚爽缺　內行曝真實秘辛打臉

▲女子稱在殯儀館上班一晚掙7000元。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南新鄉縣一名年輕正妹近日拍攝多段影片稱，在殯儀館上夜班，自己不但不害怕，還很開心一晚上就有1600元人民幣（約新台幣7067元）工資，「22點了，去殯儀館上班，又是1600的一天，開心！」。對此，新鄉市殯儀館工作人員回應，女子言論不實。

據《極目新聞》報導，該女子在自拍的多段影片中表示，「上個夜班就有1600元（人民幣，下同），躺那啥也不用幹，睡一覺，醒了下班，1600元到手。」影片中，女子面帶笑容，還說到殯儀館上夜班一點不害怕，還問網友「有比窮更可怕的事麼」？

女子言論一出，引發眾多網友感嘆，「上一個夜班就1600元，要連上一個月，不是月入近5萬元？」

8月21日上午，河南新鄉市殯儀館通過官方微博發布聲明稱，近期有人在網路上冒充新鄉市殯儀館職工，編造不實言論，造成不良社會影響。相關部門已向平台舉報，並協調律師進行下一步處理，必要時將法律訴訟。

22日，新鄉市殯儀館工作人員回應，「20日他們注意到女子拍攝的影片，雖然女子並沒有說具體殯儀館的名稱，但其影片中顯示的街景就是新鄉市殯儀館門前的路，此外，該女子在回覆網友時也表示自己在新鄉，這些都暗示她所指稱的就是新鄉市殯儀館，所以才闢謠。」

工作人員表示，殯儀館方面已經和影片發布平台取得聯繫，目前該影片已被刪除。他們暫時沒和女子直接取得聯繫，猜測女子造謠是為了博流量。

該工作人員還表示，女子稱在殯儀館上一天夜班1600元，這根本就不屬實。殯儀館屬於事業單位，員工工資都是嚴格按照當地人社局規定的標準發放，「因為普通人很少深入接觸殯葬行業，大家對殯儀館的屬性不太了解，所以女子言論一出，這才有很多網友信以為真。」

武漢一名從事殯葬的業內人士透露，殯儀館員工每月也就幾千元工資，依據崗位不同工資有差別，即使在普通人眼中最難以接受的崗位，工資也不會太高，根本不存在上個一個夜班就有1600元的情況。