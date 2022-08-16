主管催報告！菜鳥傻回「==」被已讀　網全搖頭：準備失業吧

▲一名網友傳訊息給主管，不小心在句尾打了「==」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者郭卉寧／綜合報導

在職場中與上司應對時，都有些眉角要注意，就連傳訊息也要小心文字上的用法。就有一名網友表示，他先前回覆主管訊息時，下意識在句尾加上「==」的表情符號，後來才意識到不妥，但對方早已已讀，讓他很緊張，而貼文曝光後，不少人直呼：「你慘了。」

原PO在PTT八卦板指出，由於主管前一天就在催報告，他只能緊急趕工，忙了好一段時間後，終於在晚上9點完成，也一併寄給對方，沒想到將近11點時，主管卻突然密他，詢問報告什麼時候做好，讓他十分傻眼，下意識回覆，「剛剛9點已經寄了==」。

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然而，他睡前滑手機時，突然回想到和主管的對話，也發現自己的回覆恐怕會有問題，但尷尬的是，對方早就已讀，讓他感到有些緊張且不知所措：「我目前剛進公司，有卦嗎？」

貼文發出後，不少網友看到對話內容，都忍不住搖頭直呼，「黑到發亮」、「慘了你，黑爆」、「明年沒分紅了」、「進公司可以開104了」、「完了，沒加空格，準備失業吧」、「可以去便利商店要紙箱」、「黑掉了 有自覺就自己請職吧」、「東西自己收一收了，不要還給人家趕」。

不過，也有人安慰原PO，認為主管不會在意這種小事，「跟老闆說聲抱歉，不小心打錯就好」、「都用LINE表示不太在乎正式度了」、「沒差，主管應該不會這麼小心眼」、「主管自己沒看到，沒資格生氣」、「沒差啦，你找其他事忙，一下就忘記了」、「會在意這種芝麻蒜皮小事的，還能當主管喔」。