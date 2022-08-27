2工班溯溪迷路...只喝山泉水解飢　順利獲救後狂嗑油飯

▲柯、顏2人被領隊帶入深山中，餓了1天1夜，終於平安返家，可以填飽肚子了。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、郭玗潔／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，不過稍早也傳出好消息，失聯的5人均已被尋獲。其中柯、顏2位獲救者率先下山，2人一天一夜都沒吃飯，只喝了一點山泉水，下山後，早就在場等候的台中市長盧秀燕，立馬為他們送上油飯、飲料，讓他們飽餐一頓。

清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行一日遊，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有5人未返回集合點，為3名工班成員、1名區長司機與一名簡姓旅行社領隊。5人失聯消息傳出後，也驚動大批警消人員上山搜尋，一夜過後稍早也傳出好消息，先是有2名工班人員意識清楚被尋獲，其餘失聯的3人警消人員也已掌握幾人位子，正持續前進與幾人會合當中。

獲救的2名柯、顏姓工班人員率先下山，表示昨天手機沒有訊號，跟著領隊溯溪過河，一路艱難的走到晚上，沒有吃飯也沒有礦泉水喝，只能喝一點山泉水解飢，已經餓了一天一夜。2人歷劫歸來後面色疲累、滿頭大汗，現場人員忙招呼2人進屋吃飯，已備好一大鍋油飯，還有麵包、飲料和礦泉水，要讓他們好好填飽肚子，回家休息。

▲失聯的公所員工下山後，台中市長盧秀燕立即送上油飯和飲料。（圖／記者鄧木卿攝）