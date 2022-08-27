清水公所員旅5人失聯　盧秀燕趕赴現場...頻說：平安就好

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，不過稍早也傳出好消息，失聯的5人均已被尋獲，目前正持續下撤中。而台中市長盧秀燕接獲消息後，也緊急趕往現場了解狀況，在知道5人均已被平安尋獲後，忍不住大嘆，「平安就好」。

▲台中清水區公所員工旅遊，5人失聯平安尋獲 。（圖／民眾提供）



清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行一日遊，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有5人未返回集合點，為3名工班成員、1名區長司機與一名簡姓旅行社領隊。5人失聯消息傳出後，也驚動大批警消人員上山搜尋，一夜過後稍早也傳出好消息，先是有2名工班人員意識清楚被尋獲，其餘失聯的3人警消人員也已掌握幾人位子，正持續前進與幾人會合當中。

▲台中市長盧秀燕在得知清水區公所自強活動，有5人失聯後，也趕抵現場了解狀況。（圖／記者鄧木卿攝）



對此，南投縣消防局第二大隊大隊長吳嘉宏也說明搜救情況表示，27日派出44位搜救人員與村民等進去搜索，分別由一線天往下游處和上游等處進行搜索，同時也申請空勤總隊空勘與2架次空拍機協助搜尋；26日晚間先是在良久瀑布發現腳印，因此27日也更針對良久瀑布的下游處進行搜索，最終在離良久瀑布約3至4公里處發現受困民眾，目前由搜救人員帶下山中，其中一位腳受傷，其他4位身體狀況大致良好。

▲南投縣消防局第二大隊大隊長吳嘉宏。（圖／記者鄧木卿攝）



台中市長盧秀燕獲報清水區公所自強活動有5人失聯後，也緊急趕抵現場了解狀況，在知道5人均已被平安尋獲後，也表示，非常感謝南投和台中市消防局的協助，不過因為失聯的5人中，有人迷途位置在深山中，目前雖在救難人員的引導下持續下撤，但仍需一點時間才能抵達，最重要的還是，「人平安就好」。