翅膀休息1天！白頭海鵰現身機場「乖乖排隊過安檢」　遊客忙拍照

▲ 美國一頭白頭海鵰現身機場搭飛機。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場日前出現一幅令人不敢置信的奇景,因為一頭活生生的白頭海鵰(Bald eagle)竟乖乖站在馴鷹員的手套上排隊過安檢、準備登機,令周圍遊客忍不住拿出手機狂拍,神奇的畫面在社群媒體上引發廣大關注。

綜合《華盛頓郵報》等,這隻名叫克拉克(Clark)的白頭海鵰現年19歲,來自密蘇里州世界鳥類庇護所(World Bird Sanctuary),來到北卡夏洛特市其實是為了出差,回程則選擇搭機的方式。

牠在2002年出生,做為瀕危白頭海鵰繁殖計劃的一部分,但因孵化時腳上鱗片畸形問題,沒有和其他手足一樣被野放,後來成為庇護所的「飛行大使」,在各地運動賽事等各種活動中飛行。

Our special guest was Clark the Eagle with the World Bird Sanctuary, who decided to give his wings a break and fly commercial. His airline notified us and we screened him and his handler. Clark is trained to spread his wings, and even showed off a bit during screening. (2/2) pic.twitter.com/SMkQAo65aQ