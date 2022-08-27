美FBI公布搜查宣誓書！　川普私藏「25份最高機密文件」攸關國防

▲美國前總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普疑似藏匿政府機密文件，聯邦調查局（FBI）月初搜索其位於佛州的海湖莊園，帶回大量文件。由於外界質疑FBI沒有權力搜索，美國司法部也在26日公開FBI申請搜索令的宣誓書，為了保護證人，還有大量內容被塗黑隱藏。此外，FBI稱川普卸任時帶走的文件中，有25份是與國防相關的「最高機密」。

根據路透社、BBC報導，FBI在8日突擊搜索川普（Donald Trump）位於佛州的豪宅「海湖莊園」（Mar-a-Lago），帶走了大批文件，而川普與其支持者抨擊這是違法搜索。司法部26日公開FBI的宣誓文件，內文指川普2021年1月離開白宮後，帶走了大量應歸檔的文件，美國國家檔案局在今年1月討回15箱後，FBI認為他還藏有其他非法文件藏匿在未經許可的地點，包含可能妨礙調查的犯罪證據。

▲▼美國司法部26日公開FBI申請搜索令的宣誓書。（圖／路透）



整份38頁的宣誓文件中，有幾乎一半的內文被刻意塗黑覆蓋，甚至整頁都未公開，無法讓外界得知內容；司法部稱，這樣做的目的是為了保護證人，若證人的身分曝光，他們可能會受到報復或恐嚇，人身安全會受到威脅。

文件中提及，FBI在5月時檢查國家檔案局年初追討回的15箱文件發現，裡面有184份屬於機密或保密文件，其中25份為是關乎國防的最高機密文件，上面還有川普的親筆字跡。儘管如此，川普陣營仍稱，這些文件在川任職總統時就已下令解密，並非機密文件，

川普抨擊這些司法調查對他來說是「政治迫害」，這一切的目的都是為了阻止他繼續參與國家政治，目前他的律師團隊已經準備向政府提告。