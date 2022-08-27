快訊／本土+25621！各縣市分佈曝光　新北增5539例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增25,621例本土病例，6縣市病例破千，其中以新北市增5539例最多；確診個案中另增179例中重症與40例死亡。本土疫情仍有上升趨勢，指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例較昨天少788例，減少3%，但與上週六相比卻增加3700多例，增加19.6%。

指揮中心表示，今日新增之25,621例本土病例，為11,493例男性、14,115例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,539例)，臺北市(3,167例)，桃園市(2,976例)，臺中市(2,952例)，高雄市(2,076例)，臺南市(1,545例)，彰化縣(977例)，新竹縣(767例)，新竹市(733例)，苗栗縣(653例)，屏東縣(620例)，宜蘭縣(567例)，雲林縣(516例)，花蓮縣(509例)，基隆市(440例)，南投縣(396例)，嘉義縣(371例)，臺東縣(272例)，嘉義市(271例)，澎湖縣(132例)，金門縣(119例)，連江縣(23例)。

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▲▼指揮中心發言人莊人祥公布今日新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為22例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至8月24日，死亡日期介於6月11日至8月24日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。