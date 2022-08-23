外役監逃犯竟瘋狂殺2警　矯正署：還有2名逃犯未緝獲

記者吳銘峯／台北報導

台南殺警要犯林信吾在明德外役監獄服刑，8月中獲准返家探親卻逾期未歸，逃亡期間犯下震驚社會的殺警犯行。根據矯正署統計，近10年來約有1萬1千餘名犯人獲選外役監服役，僅有不到50人脫逃，多為返家探視未歸，而除了林信吾以外，目前還有2名自強外役監的逃犯未緝獲。

▲明德外役監逃犯林信吾犯下殺警案，矯正署證實，目前還有兩名外役監逃犯還沒緝獲。（圖／記者黃國霖攝）

根據矯正署資料，林信吾因強盜罪遭判刑8年4月定讞，於2020年8月11日入監，並於2021年12月21日依《外役監受刑人遴選實施辦法》，遴選明德外役監獄執行，在監期間並無異狀。而他依《外役監受刑人返家探視辦法》，今年3月12日核准返家探視，於3月14日依規定正常返監。這次是獲准自8月13日14時返家探視，並應於15日14時返回，但他卻逾期未歸，獄方立即通報警方協尋，另外也函請檢方偵辦。此外獄方也多次連絡家屬，請家屬規勸林信吾返監執行，但家屬表示不知他的下落。

根據《外役監條例》規定，獲准遴選到外役監服刑的受刑人共有三種，分別為「受有期徒刑之執行逾二個月」、「刑期七年以下，或刑期逾七年未滿十五年而累進處遇進至第三級以上，或刑期十五年以上而累進處遇進至第二級以上。無期徒刑累進處遇應進至第一級」、「有悛悔實據，身心健康適於外役作業」。林信吾因為符合第二項規定，在監獄中表現良好而獲遴選到外役監服刑。

而外役監的設立，原本就是希望透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，有利復歸社會；不過利用返家探視或監外作業等無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險亦較高。根據矯正署資料，目前外役監受刑人共1920人，最近10年獲選至外役監執行的受刑人為11323人，總計共有4人脫逃，另外還有返家探視未歸共45人，目前除了林信吾以外，仍未緝獲的2人全是花蓮自強外役監脫逃的人犯。

對於發生這次的憾事，矯正署也聲明，會持續加強受刑人平時之戒護管理、考核及返家探視規定之宣導、以及強化受刑人返家探視期間之抽查，並與返家當地警察機關保持聯絡外，對於近年脫逃及返家探視未歸事件統計分析受刑人之刑期、年齡及罪名等相關資料，提供矯正署外役監受刑人遴選小組之委員做為外役監受刑人審查遴選之參考資料，將具有高脫逃風險不適宜參加外役監階段性處遇特性之受刑人，自前端遴選作業予以排除，並賡續強化受刑人後續之考核及淘汰機制，以避免外役監受刑人脫逃及返家探視未歸事件持續發生。