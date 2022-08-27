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社會 社會焦點 保障人權

2男竊鋼材全被錄　警循車號逮1嫌…還搜出毒品

▲▼警方調閲監視器畫面，做案貨車車號十分清晰，因此鎖定劉姓及彭姓2名男子涉案。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼警方調閲監視器畫面，做案貨車車號十分清晰，因此鎖定劉姓及彭姓2名男子涉案。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮鳳林1砂石場內貨櫃鐵皮及鋼材計3000餘公斤遭竊，警方獲報鎖定2名男子，26日警方持搜索票拘提其中1劉姓男子，查獲涉案小貨車並起出切割鋼材工具，並以竊盜罪移送偵辦，另1彭姓嫌犯仍在逃，警方正全力力追緝中。

▲▼警方調閲監視器畫面，做案貨車車號十分清晰，因此鎖定劉姓及彭姓2名男子涉案。（圖／鳳林警分局提供，下同）

鳳林警分局南平派出所於日前受理1件竊盜案，據報案人賴姓男子稱，其管理砂石場有物品遭竊，損失貨櫃鐵皮及H型鋼鐵約3千餘公斤。

▲▼警方調閲監視器畫面，做案貨車車號十分清晰，因此鎖定劉姓及彭姓2名男子涉案。（圖／鳳林警分局提供，下同）

分局立即組成專案小組，並啟動鷹眼小組調閱現場附近路口監視器，鎖定轄區慣竊治安人口劉嫌（45歲）及彭嫌（44歲）2人涉案情節重大。

專案小組26日向花蓮地方法院聲請核發搜索票獲准後，立即持搜索票前往拘提，當場拘獲劉嫌1人、涉案之自小貨車及切割鋼材之乙炔工具一批，同時附帶搜索，查獲一級毒品海洛因及二級毒品安非他命，隨即將劉嫌及在場之溫姓男子帶返分局偵訊。

▲▼警方調閲監視器畫面，做案貨車車號十分清晰，因此鎖定劉姓及彭姓2名男子涉案。（圖／鳳林警分局提供，下同）

警方拘提劉姓男子時，查獲當時做案小貨車及車上切割鋼材工具1批。

據警方調查了解，失竊之鋼材已遭渉案嫌犯以市價一公斤新台幣6元由花蓮某資源回收場收購，不法獲利新台幣2萬3千餘元。另一涉案彭姓男子居無定所，警方正全力查緝中，同時擴大追查2嫌是否另涉其他竊案。

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