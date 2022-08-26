　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被騙赴柬搞詐騙想逃「付錢否則割器官」　嘉義警跨海救人

記者翁伊森／嘉義報導

近期多件人蛇集團誘騙國人至柬埔寨，以免摘除器官為由向家屬要求贖金，經家屬報案，嘉警局受理後以最快速度揪出主嫌，迅速偵破案件，進而破獲毒品。嘉義縣長翁章梁親自到警局頒發慰勉金，感謝警察同仁辛勞付出，以積極作為守護國人。

▲▼ 嘉義縣警方偵破柬埔寨人蛇集團 進而查獲毒品分裝工廠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣警方偵破柬埔寨人蛇集團 ，進而查獲毒品分裝工廠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉縣偵破販運人口到柬埔寨案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣水上鄉民7月遭人蛇集團以博弈行政職缺為由，高薪誘騙至柬埔寨工作，被害人搭機出境至柬國後，隨即遭詐騙集團成員控制，經人蛇集團試用發現被害人難以勝任詐騙工作，以免摘除器官為由，向家屬要求贖款。

被害人趁嫌犯不注意，與家人聯繫並向警方報案，警局接獲立即通報外交部急難救助，並陳報警政署以多層管道協助營救。人蛇集團為避免身分曝光遭判刑，以工作表現不佳為由辭退被害人，要求他自行購買返臺機票，被害人得以脫逃。

▲▼ 嘉縣偵破販運人口到柬埔寨案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁得知後立刻要求嘉警局積極偵辦，局長陳明君指揮刑事警察大隊與水上分局，共同組成查緝專案小組並請嘉義地方檢察署指揮偵辦，經展開相關偵查後，鎖定相關嫌犯及其住所。

25日在臺南市北區某出租套房內，逮捕詐騙被害人出國的林姓與王姓犯嫌，現場查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，查扣毒品原物料一批、封膜機、研磨器、分裝袋、果汁粉等製毒用具及成品毒品咖啡包501包，並直接逮捕欲外出販賣毒品的王姓嫌犯到案，目前持續擴大偵辦中。

▲▼ 嘉縣偵破販運人口到柬埔寨案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁今日親自至嘉義縣警察局鼓勵偵辦同仁並頒發慰勉金，除了感謝專案小組成員迅速偵破案件，也再次宣示嘉義縣治安不容挑釁，期勉警察同仁持續維護治安。

據了解，因近期政府對於人蛇案檢加強管束力道，該集團嫌犯因無法順利誘騙民眾甚至輸出國外，基於財源短缺的情況下，才會以家庭代工方式從事毒品分工及包裝，孰料因販運人口被盯上，落的兩頭空。

▲▼ 嘉縣偵破販運人口到柬埔寨案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局呼籲各位鄉親，請勿輕易相信短時間賺取高薪的各類求職廣告，如有接獲類似手機訊息，或在網路瀏覽到相關訊息時，應向本局報案求證，特別是涉及出國至境外工作訊息，避免淘金夢尚未圓夢，先淪為人蛇仲介或詐騙集團的目標，已積極強化網路及實體宣導，保障民眾的生命、身體及財產安全。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／台南男「雙刀襲警」遭開13槍！　身中5槍緊急送醫
不只CL出事！大咖DJ「來台班機上被拉下」　扣留泰國中
鬼門關夜市動起來了！300攤商澎湃進駐　封街先拜好兄弟
DC首位台裔總裁！　「黃立成表弟」接任
快訊／高雄1.1萬戶連2天大停電　這次抓到是「白蟻」害的
快訊／台南男「持雙刀」攻擊員警！　遭開槍中彈
快訊／瑭霏當街被搶劫！　法官裁定劫匪5萬交保
快訊／郭台銘重砲「點名2高官」：還有顏面待在位子上？
快訊／見凃姊淚崩！郭台銘心痛發聲　捐1000萬給家屬
快訊／女員工幫養護機構住民「打手槍直播」　停職移送法辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南男闖派出所喊：吹冷氣！「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

藍寶堅尼猛衝民宅「牛下巴全毀」　擔心酒測不過...醉駕駛躲超商

快訊／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊員警！　遭開槍制伏

台中大雅警方即刻救援　5小時內鬼門關前連救2命

快訊／瑭霏被搶險破相！檢聲押通緝犯劫匪　法官裁定5萬交保

無照男肇事急和女友換座位　警察來了才想起她有喝酒...下場出爐

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　涉性侵遭停職移送

被騙赴柬搞詐騙想逃「付錢否則割器官」　嘉義警跨海救人

長照中心12人染新冠亡被要求搬離　業者告管委會容許復業吞敗

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

台南男闖派出所喊：吹冷氣！「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

藍寶堅尼猛衝民宅「牛下巴全毀」　擔心酒測不過...醉駕駛躲超商

快訊／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊員警！　遭開槍制伏

台中大雅警方即刻救援　5小時內鬼門關前連救2命

快訊／瑭霏被搶險破相！檢聲押通緝犯劫匪　法官裁定5萬交保

無照男肇事急和女友換座位　警察來了才想起她有喝酒...下場出爐

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　涉性侵遭停職移送

被騙赴柬搞詐騙想逃「付錢否則割器官」　嘉義警跨海救人

長照中心12人染新冠亡被要求搬離　業者告管委會容許復業吞敗

獨／解放軍今連2天實彈軍演！　台商直擊「兩棲突擊車」隊伍沒盡頭

台南男闖派出所喊：吹冷氣！「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

不只CL出事！瑞典大咖DJ Kaaze「來台班機上被拉下」　扣留泰國中

前屋主囤積症！她搬新家大掃除　「翻出恐怖收藏」嚇壞：快報警

7月景氣燈號連五綠　國發會：顯示景氣擴張走緩

野生山豬猛闖京都市區！警察圍捕慘遭「連環暴擊」　秒變無影腳

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

中油132家便利店成為MIT微笑協力店生力軍　一起為MIT加油打氣

被女友提分手氣瘋！他「枕頭蓋臉」活活悶死　冷叩閨蜜把屍體載走

2警血流乾慘死！家屬怒吼「廢死都滾去18層地獄」　蘇貞昌回應了　

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

槓上張雅琴！廢死執行長PO文反擊：真的看不懂

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

嫌母嘮叨　高1男帶5百逃家14天

恐嚇送柬埔寨！求職男塞紙條給外送員：救我

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

情侶夜店狂歡醉駕賓士撞爛　辣女友痛苦蹲地他幫呼呼

台南2警殉職　公布善心專戶募款

殉職警姊痛罵下地獄　廢死聯盟：可以體會

更多熱門

相關新聞

疑打翻水杯沒看路！花蓮台9線3車追撞釀6傷

疑打翻水杯沒看路！花蓮台9線3車追撞釀6傷

花蓮瑞穗鄉富源村台9線248.8公里處，昨（25）日晚間7時許發生3車追撞事故，林姓男子駕駛自小客車疑似因不慎打翻水杯，導致未注意車前狀況，直接撞上停等紅燈的2台車，造成6人受傷，詳細事故原因仍有待警方後續釐清。

5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警火速救人

5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警火速救人

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

被批造謠！四叉貓「標記柯文哲」回應了

被批造謠！四叉貓「標記柯文哲」回應了

關鍵字：

人蛇毒品影音

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面