被騙赴柬搞詐騙想逃「付錢否則割器官」　嘉義警跨海救人

記者翁伊森／嘉義報導

近期多件人蛇集團誘騙國人至柬埔寨，以免摘除器官為由向家屬要求贖金，經家屬報案，嘉警局受理後以最快速度揪出主嫌，迅速偵破案件，進而破獲毒品。嘉義縣長翁章梁親自到警局頒發慰勉金，感謝警察同仁辛勞付出，以積極作為守護國人。

▲▼ 嘉義縣警方偵破柬埔寨人蛇集團 ，進而查獲毒品分裝工廠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣水上鄉民7月遭人蛇集團以博弈行政職缺為由，高薪誘騙至柬埔寨工作，被害人搭機出境至柬國後，隨即遭詐騙集團成員控制，經人蛇集團試用發現被害人難以勝任詐騙工作，以免摘除器官為由，向家屬要求贖款。

被害人趁嫌犯不注意，與家人聯繫並向警方報案，警局接獲立即通報外交部急難救助，並陳報警政署以多層管道協助營救。人蛇集團為避免身分曝光遭判刑，以工作表現不佳為由辭退被害人，要求他自行購買返臺機票，被害人得以脫逃。

縣長翁章梁得知後立刻要求嘉警局積極偵辦，局長陳明君指揮刑事警察大隊與水上分局，共同組成查緝專案小組並請嘉義地方檢察署指揮偵辦，經展開相關偵查後，鎖定相關嫌犯及其住所。

25日在臺南市北區某出租套房內，逮捕詐騙被害人出國的林姓與王姓犯嫌，現場查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，查扣毒品原物料一批、封膜機、研磨器、分裝袋、果汁粉等製毒用具及成品毒品咖啡包501包，並直接逮捕欲外出販賣毒品的王姓嫌犯到案，目前持續擴大偵辦中。

翁章梁今日親自至嘉義縣警察局鼓勵偵辦同仁並頒發慰勉金，除了感謝專案小組成員迅速偵破案件，也再次宣示嘉義縣治安不容挑釁，期勉警察同仁持續維護治安。

據了解，因近期政府對於人蛇案檢加強管束力道，該集團嫌犯因無法順利誘騙民眾甚至輸出國外，基於財源短缺的情況下，才會以家庭代工方式從事毒品分工及包裝，孰料因販運人口被盯上，落的兩頭空。

嘉義縣警察局呼籲各位鄉親，請勿輕易相信短時間賺取高薪的各類求職廣告，如有接獲類似手機訊息，或在網路瀏覽到相關訊息時，應向本局報案求證，特別是涉及出國至境外工作訊息，避免淘金夢尚未圓夢，先淪為人蛇仲介或詐騙集團的目標，已積極強化網路及實體宣導，保障民眾的生命、身體及財產安全。