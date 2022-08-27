帝王為牠發動戰爭！一隻身價破億　內行親揭培育祕辛「當老婆養」

記者蔡儀潔／新疆報導

史有漢武帝為「天馬」發動戰爭，今有富豪一擲千金要收藏，汗血寶馬自帶的傳奇色彩仍為人津津樂道。新疆古生態園是全球最大的汗血馬基地，野馬集團副總裁熊濤介紹說，每匹馬價值從2000萬元到5000萬元（人民幣，下同，約新台幣8800萬元至2.2億元）。

▲熊濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

《三國演義》關羽騎的赤兔馬、《射鵰英雄傳》郭靖騎的小紅馬，被認為都是指汗血寶馬。據《史記》記載，「大宛多善馬，馬汗血，而此處的「汗血」並非是流出血液。熊濤指出，是因為牠奔跑時肌肉和血管膨脹速度快，汗液隨著血管和毛皮流下，顯得如血液般通紅。

對比起其他馬種，汗血馬並不是以速度致勝，而是牠的絕佳持久力，堅硬的馬蹄令牠更能抗疲勞，甚至能「日行千里，夜行八百」，在50度高溫下，一天也只需喝一次水。

熊濤介紹說，一般馬只以50公里的時速奔跑，堅持30分鐘便會出現速度下降，但汗血馬能堅持1小時以上，最快速度紀錄是84天跑完4300公里。在冷兵器時代，汗血馬備受中國古代帝王尊崇，漢武帝就曾利用其改良戰馬，增強軍事實力。

▲汗血馬。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為世界上最古老的馬種之一，汗血馬在2000多年前經由西域來到中國後神秘消失，直到2012年，中國野馬集團才將其從中亞逐漸引進，並在新疆建設汗血馬基地，經過多年投入，加計其他6個馬場，共擁有700多匹，約佔全球資料的四分之一。

談起汗血馬養育，野馬集團董事長陳志峰笑說「我是把馬當老婆孩子養」，從選購馬種時就不惜重金挑選最好的，在草料和培訓上也是不斷精進，隨著技術不斷成熟，培育成本大幅下降，每年單匹成本約7、8萬元，實際價值則要細分品種與不同條件，金額從幾十萬或幾百萬不等。

據統計，全球的汗血馬僅有約3000匹，數量稀少令其身價高昂，更有「馬界法拉利」的稱號。熊濤指出，汗血馬的身價依據品相、血統及族譜譜系而定，價值從2000萬元到5000萬元（約新台幣8800萬元至2.2億元）不等，不少世界級富豪會買來私人收藏。

汗血馬還是土庫曼的國寶，並被繪制在國徽中央。大陸國家主席習近平2014年就接受土庫曼斯坦總統贈送的汗血寶馬，是兩國建交以來，第三次將汗血馬作為國禮。

陳志峰指出，馬本身是很善良的動物，容易被大眾接受，「任何民族都喜歡馬」，因此能連接不同國家和民族。