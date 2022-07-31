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大陸 大陸焦點 特派現場

新疆走走／沒有紅綠燈的城市！　揭秘巨型八卦陣「一通則百通」

記者蔡儀潔／新疆報導

新疆伊犁的特克斯縣是全球最大的「八卦城」，從高空俯瞰，整座城市就像一個巨型的八卦陣，正因為是周易八卦一通則百通，所以這座城市幾乎沒有紅綠燈，《東森新媒體ETtoday》實地揭開這座城市的佈局巧思。

▲▼ 特克斯縣,八卦城。（圖／視覺中國）

▲俯瞰八卦城。（圖／視覺中國）

特克斯整個縣城根據《周易》八卦「後天圖」方位設計建成，以城中花園為中心，有8條街道向外輻射，與4條環路相交，是世界獨有的八卦奇城。

相傳，這座八卦城是由全真教七子之一的丘處機設計，8條主幹道分別對應「乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌」，64條街路路相通，處處充滿玄機。

不過，依《長春真人西遊記》記載，丘真人根本沒到特克斯河，丘處機建八卦城更無從談及。實際上，「八卦城」的佈局是中華民國大陸時期的中將邱宗浚，依照《周易》、邀請外國設計師所設計，但因他為官甚為貪腐，人稱是「新疆第一貪」，當地鄉民對他不滿，不願意冠以「特克斯八卦城之父」的美譽，就改稱同姓源的丘處機才是特克斯當初的規劃者。

▲▼ 特克斯縣。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲城市「不打結」的巧思在於大大小小的圓環。（圖／記者蔡儀潔攝）

在大陸，許多城市會面臨「擁堵」這個現代病，但在特克斯，不靠紅綠燈就能保持交通順暢。記者實際發現，讓城市「不打結」的巧思在於大大小小的圓環，車流順著圓環駛入自己想到達的目的地，尖峰時期會有交警指揮交通。

由於特克斯位於大陸西部邊陲，這裡晚上9點才是黃昏。當地人透露，他們平時是10、11時上班、8、9時才下班，晚飯後不少人會到中心廣場散步，還有很多大媽聚在一起跳廣場舞，特別熱鬧。

走上城中心30公尺高的「觀景塔」，可以看到8條主幹道向外輻射，夜幕降臨後燈火通明，遠處的摩天輪五光十色，熙熙攘攘的人群聲使這座城市充滿煙火氣。

▲▼ 特克斯縣。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲離街。（圖／記者蔡儀潔攝）

八卦城卦爻「離卦」的位置，便是特克斯的網紅街「離街」，離街總長1700公尺，佔地9.2萬平方公尺，由哈薩克族、漢族、維吾爾族等6個民族組成。

離街當初是在按照「修舊如舊」的設計理念，原有居民區逐步向旅遊服務轉型，直接帶動就業800人，間接帶動就業超過600人，其中低收入群體220人。

一位中年旅客受訪表示，他與一行友人從烏魯木齊來遊玩，沒想到特克斯縣氣溫不到15度，因此來離街採購披肩。年輕女老闆熱情介紹物美價廉的當地藝品，一塊純手工編織的毛線披肩僅要75元（人民幣，折合新台幣約330元）。

隨著電商行業興起，離街的商家也加入賽道。工作人員郭玉梅透露，特克斯縣在過去8年中，電商發展取得一定成效，還邀請了京東、抖音講師舉辦新農人直播技能培訓，打造本地網紅，實現直接間接就業1200人。

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