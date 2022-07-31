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大陸 大陸焦點 特派現場

新疆走走／草原之王像「電腦桌布」　少數民族向台灣民眾打招呼

記者蔡儀潔／新疆報導

馳騁大草原是不少民眾的人生清單，位於新疆伊犁河谷的喀拉峻就以「雪山、森林、草原」而聞名，晴天時隨後一拍就像「Windows電腦桌布」。現場不同民族的人熱情地向台灣民眾打招呼，還說「有機會過來伊犁看看！」。

▲▼ 新疆,喀拉峻大草原。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲喀拉峻大草原一次性能欣賞到雪山冰川、高山森林、五花草甸等。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者日前實際感受到「風吹草地現牛羊」的美景，一望無垠的草原、多如繁星的野花，在煙雨天中散發夏日的氣息，此處便是有著「新疆草原之王」稱號的喀拉峻大草原。

保護地工作人員向《東森新媒體ETtoday》介紹，「喀拉峻」在哈薩克語中指的是黑色的莽原，此處是新疆天山生物最豐富的區域，一次性能欣賞到雪山冰川、高山森林、五花草甸等。

資料顯示，喀拉峻大草原位於天山北坡，海撥在1820至3910公尺之間，面積538平方公里，這裡降水豐富、氣候涼爽，非常適合牧草生長，加上蚊蠅少，對牲畜抓膘有利，每年約有30多萬頭大小牲畜來這裡度夏。

▲▼ 新疆,喀拉峻草原,大草原,草,草地,少數民族。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲一群身穿不同民族服飾的人在拍照打卡。（圖／記者蔡儀潔攝）

漫步草原，一群身穿不同民族服飾的人在拍照打卡，甚至開始錄起短影音，又是唱又是跳，歡聲連連。記者上前攀談後，了解到他們來自不同民族，例如哈薩克族、維吾爾族、柯尔克孜族等等，今天是來擔任表演嘉賓。他們得知記者來自台灣後，熱情地用自己的語言對著鏡頭打招呼，並表示「有機會過來伊犁看看！」。

隨著旅遊業發展，旺季時的草原上，可以看到一群牧民牽著馬，供遊客騎行漫步，價格為每次100元（人民幣，下同）。另一處的草原邊上，有一群國小年紀的小孩抱著小羊，供遊客拍照打卡，一次約10元。

其中一位12歲的小女孩透露，旺季時一天有超過20名遊客來抱小羊拍照，每次收費10元，微信收的款項給父母，現金則可以自己留做零用錢。

▲▼ 新疆,喀拉峻大草原,馬術表演。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲展現「姑娘追」風俗的馬術表演。（圖／記者蔡儀潔攝）

哈薩克族作為馬背上的民族，無論是日常生活還是求婚成親，也都離不開高大的駿馬。當天在喀拉峻大草原上，就上演了一場哈薩克婚禮表演，可見年輕男女策馬狂奔，展現了「姑娘追」的風俗。

所謂姑娘追，是哈薩克族年輕男女互相表白的一種方式。女生是主導方，左手控繮、右手揮鞭地騎馬追心儀男生，如果追上了，就會舉起馬鞭如雨點抽打對方，在此時，高舉的皮鞭是女生表達愛意的動作，可以說是「追是情，打是愛」。

除了婚禮表演外，還有「飛馬拾物」、「馬上決力」等環節，遊客們聚集在看台上，一邊對精湛的馬術讚嘆連連，一邊熱議哈薩克族有趣的風俗文化。

▼ 晴天的喀拉峻草原。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 新疆,喀拉峻草原,大草原,草,草地。（圖／記者蔡儀潔攝）

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