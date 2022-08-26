林美秀靠葉黃素「養眼」　笑說：再哭倒幾座萬里長城沒問題

▲知名藝人林美秀代言的「妍美会葉黃素」26日在大倉久和飯店舉辦產品會員粉絲見面會，邀請多位產品會員一同分享使用經驗。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

現代人使用3C產品的時間大幅增加，民眾對於葉黃素保健品的需求量也日益增加，「妍美会葉黃素」是東森購物2021年全通路銷售第一的保健食品，創造近4億元的銷售數字，回購率更高達8成！由知名藝人林美秀代言的「妍美会葉黃素」近來推出倍效EX升級版本，26日東森購物特別邀請林美秀舉辦產品會員粉絲見面會，她分享自身使用經驗笑說，「現在就算再哭倒幾座萬里長城都沒問題！」

現代人手機不離身，上班上課用電腦，下班繼續滑手機購物、看平板追劇，長時間和3C用品為伍，缺乏適度休息，近年葉黃素成為現代人必備的基礎保健食品，但市場上葉黃素種類繁眾多，有許多人反應，為什麼葉黃素吃了還是看不清楚？ 因為視神經就像「電線」一樣，將視網膜上的訊號傳遞到大腦才能產生圖像，所以當視神經短路時，就算眼球器官本身功能良好，影像訊號仍然無法傳遞至大腦產生畫面，所以近年來科學家除了研究出最高吸收利用率的葉黃素外，更著重於視神經的研究。

▲▼林美秀代言葉黃素產品，也邀請產品會員上台分享使用經驗。

林美秀代言的「妍美会葉黃素」推出倍效EX升級版本，由台灣養蜂協會出示的三倍升級證書，加上八月底剛取得的綠蜂膠專利證書，林美秀在產品見面會中分享表示，她因為年齡漸長，近年特別重視眼睛保養，因此每天固定補充「妍美会葉黃素」，讓雙眼除了充分休息之外，期望能舒緩退化。

發表會中，醫藥記者王瑞玲也教導消費者如何聰明選購葉黃素，妍美会葉黃素除台灣專利外，更獲四國專利，再加上眼科專用玻尿酸，全世界花青素最高的智利酒果，還特別添加維生素世界大廠DSM的藥規長釋B群，全方面保護雙眼。妍美会葉黃素是游離型液態光漾膠囊，直達人體所需所部位，不用經過代謝轉化，吸收利用率達98%。

「妍美会葉黃素」是東森購物2021年全通路銷售第一的保健食品，創造近4億元的銷售數字，且回購率高達8成，此次升級，就像照像功能從類比手機進化到iphone14的大躍進，發表會現場有許多老客戶愛用者爭相分享食用效果，一度延長了活動流程。眼睛是人體退化最快的器官，眼科醫師也呼籲，保護雙眼要趁早。

