　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

林美秀靠葉黃素「養眼」　笑說：再哭倒幾座萬里長城沒問題

妍美会葉黃素（圖／東森購物提供）

▲知名藝人林美秀代言的「妍美会葉黃素」26日在大倉久和飯店舉辦產品會員粉絲見面會，邀請多位產品會員一同分享使用經驗。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

現代人使用3C產品的時間大幅增加，民眾對於葉黃素保健品的需求量也日益增加，「妍美会葉黃素」是東森購物2021年全通路銷售第一的保健食品，創造近4億元的銷售數字，回購率更高達8成！由知名藝人林美秀代言的「妍美会葉黃素」近來推出倍效EX升級版本，26日東森購物特別邀請林美秀舉辦產品會員粉絲見面會，她分享自身使用經驗笑說，「現在就算再哭倒幾座萬里長城都沒問題！」

現代人手機不離身，上班上課用電腦，下班繼續滑手機購物、看平板追劇，長時間和3C用品為伍，缺乏適度休息，近年葉黃素成為現代人必備的基礎保健食品，但市場上葉黃素種類繁眾多，有許多人反應，為什麼葉黃素吃了還是看不清楚？ 因為視神經就像「電線」一樣，將視網膜上的訊號傳遞到大腦才能產生圖像，所以當視神經短路時，就算眼球器官本身功能良好，影像訊號仍然無法傳遞至大腦產生畫面，所以近年來科學家除了研究出最高吸收利用率的葉黃素外，更著重於視神經的研究。

妍美会葉黃素（圖／東森購物提供）

▲▼林美秀代言葉黃素產品，也邀請產品會員上台分享使用經驗。

妍美会葉黃素（圖／東森購物提供）

林美秀代言的「妍美会葉黃素」推出倍效EX升級版本，由台灣養蜂協會出示的三倍升級證書，加上八月底剛取得的綠蜂膠專利證書，林美秀在產品見面會中分享表示，她因為年齡漸長，近年特別重視眼睛保養，因此每天固定補充「妍美会葉黃素」，讓雙眼除了充分休息之外，期望能舒緩退化。

發表會中，醫藥記者王瑞玲也教導消費者如何聰明選購葉黃素，妍美会葉黃素除台灣專利外，更獲四國專利，再加上眼科專用玻尿酸，全世界花青素最高的智利酒果，還特別添加維生素世界大廠DSM的藥規長釋B群，全方面保護雙眼。妍美会葉黃素是游離型液態光漾膠囊，直達人體所需所部位，不用經過代謝轉化，吸收利用率達98%。

「妍美会葉黃素」是東森購物2021年全通路銷售第一的保健食品，創造近4億元的銷售數字，且回購率高達8成，此次升級，就像照像功能從類比手機進化到iphone14的大躍進，發表會現場有許多老客戶愛用者爭相分享食用效果，一度延長了活動流程。眼睛是人體退化最快的器官，眼科醫師也呼籲，保護雙眼要趁早。
 

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／S2O主辦堅決不退票！　粉絲等7小時看補償傻眼
她3年瘦十公斤！竟罹「癌王末期了」　醫曝2情況：已經來不及
陸軍中尉疑遭霸凌輕生　腳踏車消失2年「離奇出現在寢室」
網問「15級地震多恐怖」　氣象局給答案
CL昨晚就知「來不了台灣」　IG吐心聲
快訊／許亞倫、康育豪涉花蓮自強外役監脫逃　刑警局公布照片
午餐點「22份肯德基套餐」遭瘋狂轉單　外送員：當司機開貨車？

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

林美秀靠葉黃素「養眼」　笑說：再哭倒幾座萬里長城沒問題

越割越快！蝦皮店到店又要漲　9／1起運費漲價收39元

張麗善五度上東森農場大推汁多味美斗六文旦　王令麟加碼挺柚農熱賣6400顆

【廣編】行腳名廚張秋永分享料理心法　純正橄欖香氣讓舌尖暢遊地中海

【廣編】安心出行再升級！iRent搭載高效抗冠空氣清淨系統

中油132家便利店成為MIT微笑協力店生力軍　一起為MIT加油打氣

按一鍵送到家！超商獨家推超狂「無人外送」　可載24份餐點

【廣編】美腿機王者OSIM重磅推出腿機界的愛馬仕「智能腿樂樂3」

【廣編】龜甲萬四度榮獲米其林首選醬油品牌　成為星級料理的調味秘密

有舊振南綠豆椪冰沙、SOMA茶歐蕾泡芙！超商最新聯名甜點開吃了

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

林美秀靠葉黃素「養眼」　笑說：再哭倒幾座萬里長城沒問題

越割越快！蝦皮店到店又要漲　9／1起運費漲價收39元

張麗善五度上東森農場大推汁多味美斗六文旦　王令麟加碼挺柚農熱賣6400顆

【廣編】行腳名廚張秋永分享料理心法　純正橄欖香氣讓舌尖暢遊地中海

【廣編】安心出行再升級！iRent搭載高效抗冠空氣清淨系統

中油132家便利店成為MIT微笑協力店生力軍　一起為MIT加油打氣

按一鍵送到家！超商獨家推超狂「無人外送」　可載24份餐點

【廣編】美腿機王者OSIM重磅推出腿機界的愛馬仕「智能腿樂樂3」

【廣編】龜甲萬四度榮獲米其林首選醬油品牌　成為星級料理的調味秘密

有舊振南綠豆椪冰沙、SOMA茶歐蕾泡芙！超商最新聯名甜點開吃了

他揭蔡英文1句話是「最大敗筆」　將成年底大選關鍵轉捩點

快訊／S2O音樂祭主辦堅決不退票！　粉絲等7小時看補償傻眼：氣到笑

吃飽狂脹氣？「這1飲食法」營養師認證：有效改善　地雷食物一圖看

光陽Ionex能源網「3度全勝同業」！買最便宜白牌電車再抽百萬現金

38歲王勝偉有腹肌　黃泰龍透露回春秘密

攜手構築優質健康職場　機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴

抓到了！現行犯「披破窗簾」無辜臉迎奴才　毛同伴旁觀搖尾笑看戲

薔薔「在台灣不那麼喜歡談戀愛」　曝多數台男2問題：比較像帶小孩

萬海傳愛　捐贈亞利桑那州HopeKids社福機構

她住近20年遭房東逼遷　社區鄰居募款825萬「幫她買房」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

消費熱門新聞

超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

八點檔女星7天甩4公斤

等1年！頂呱呱辣味1斤雞限時5天吃

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

週末超商咖啡飲品2杯99元、冰品買1送1

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

麥當勞首顆「植物肉漢堡」來了！

超商咖啡23元起、人氣冰品第2件10元

超商獨家推超狂「無人外送」！

買1大送2小！達美樂加碼「小披薩免費吃」

2大速食店「限時優惠」只有4天

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

更多熱門

相關新聞

張麗善大推王令麟加碼送　斗六文旦熱賣6400顆

張麗善大推王令麟加碼送　斗六文旦熱賣6400顆

現在正值文旦產季，想要品嚐時令滋味，應景過中秋，正是時候！為了協助小農促銷，東森農場攜手雲林縣政府，嚴選開賣獲得評鑑頭等獎的斗六文旦，一箱約12～18顆產地直送，東森價1,080元，東森集團總裁王令麟再回饋50%東森幣支持小農，雲林縣長張麗善也五度親上LIVE節目，大力推薦「所有消費者和鄉親購買時，一定要記得雲林的文旦特別棒、特別好」，與小農一起同台聯手推銷，為品質掛保證，一開賣就迅速熱銷6400顆。

東森農場花蓮鶴岡文旦　送東森幣買氣熱

東森農場花蓮鶴岡文旦　送東森幣買氣熱

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

褲子穿不下想瘦回去　用「這一件」同時塑身又瘦身更實際！

褲子穿不下想瘦回去　用「這一件」同時塑身又瘦身更實際！

東森農場40分鐘賣出3萬2千顆麻豆文旦

東森農場40分鐘賣出3萬2千顆麻豆文旦

關鍵字：

東森購物妍美会葉黃素3C 產品養眼用眼林美秀

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

《玩很大》「開國元老」現身錄影！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

CL根本沒來台灣！主辦扯謊　文化部斥：前天才收到專案申請

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面