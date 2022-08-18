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褲子穿不下、想再瘦回去　用「這一件」同時塑身又瘦身更實際！

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

由林美秀、吳淡如代言的「石墨烯塑崩褲」從去年火紅至今，今年夏季再加入劉品言代言新款的「塑崩未來褲」，讓新款上市不到半年就熱銷20萬條。因為有著獨家「HSG+石墨烯」材質及「3D體雕技術」再配上時尚的莫蘭迪色系，不但讓許多時尚達人、藝人、節目、雜誌都爭相介紹外，不少國外品牌及代購業者也都搶著下單，讓原本廠商預估的安全量提前兩個月銷售一空、緊急追加訂單。

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

98%消費者「有感瘦」！獨家「衝擊型遠紅外線」石墨烯效果提升24倍
讓身體記憶瘦感　夏天穿依然透氣涼爽、不悶熱

一般褲子的功能只能遮蓋身體，但這款「塑崩未來褲」是全球第一件以未來概念褲製成。將原石墨烯材質從二維材料升級成三維結構的「HSG+三層石墨烯」，透過分子旋轉操作，產生莫爾超晶格現象。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，使遠紅外線能量每秒產生24次的分子衝撞，比起單層放射型遠紅外線，可以使能量、穿透力、增加循環代謝力、快速導入導出等效果更大幅提升，所以就算夏天穿上也能透氣涼爽、不悶熱，走路10分鐘，就能達到30分鐘慢跑的運動效果，持續產生被動循環一段時間後能讓身體輕鬆記憶瘦感，想不瘦都難。

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

用科技解決身材　新世紀「藏肉神褲」再肉都有S曲線！

另外，塑崩未來褲還在五大部位導入獨家「3D體雕技術」，腰部的「X型支撐」，能強化腰線、阻止腰後肉溢出；腹部的「V型蜂巢編織」，利用隱形束腹把多餘的腰腹肉內推，可以讓腰腹肉內縮5~8公分；臀腿處的「花托堤上提區」可收服內外側大腿肉、並將臀部線條集中托高，視覺上讓腿長多5公分；髖部跟小腿都有舒壓的按摩編織設計，能通膽經外還能告別蘿蔔腿；且不分尺寸，從22腰到46腰都能穿得下，能讓任何身型的下半身瞬間收肉、有感拉提，達到類醫美的視覺效果，難怪會造成這麼大的轟動，甚至還被網友被封為是「藏肉神褲」。

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

衣櫥內不可或缺　時尚達人：塑崩未來褲已成為一種時尚趨勢

除了百搭的經典黑色之外，為了讓消費者在上半身的顏色選擇上可以更有彈性，即使選擇亮色系也很好搭，業者也出了六種莫蘭迪色。時尚達人表示：「著重機能性兼顧外觀的「塑崩未來褲」，不但具有機能性且塑身效果好又透氣，它已經成為一種時尚趨勢，不僅上班可穿，下班後也能直奔健身房、逛街，適合各種不同的生活場景，重點是不論任何身形都能顯瘦、顯腿長，是女性夏季時尚、百搭的必備單品。」

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩褲,未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言。（圖／業者提供）

同時塑身又瘦身 超火紅「塑崩未來褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Qp
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ZNE6g
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/oW0seu27-bY

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關鍵字：

石墨烯塑崩褲未來褲林美秀吳淡如劉品言

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