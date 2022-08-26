比愛心、裸上身接吻全都PO　囂張小三臉書高調曬恩愛下場曝

▲女子在臉書上高調曬與人夫的恩愛照片慘了。（圖／Pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名余姓人夫去年初認識楊姓女子後，兩人愈走愈近，甚至一起出遊，楊女還將兩人牽手、擁抱、手合比愛心、余男裸上身接吻的照片都PO到臉書上曬恩愛，余妻發現後氣炸，提告求償100萬元，但楊女堅稱沒有姦情，法官認為兩人已超逾一般社交行為，屬婚姻關係外之不正常交往情誼，判楊女應賠償15萬元。

余妻提告指出，她和丈夫結婚超過20年，但從去年初丈夫認識楊女後，楊女明知丈夫已有家室，不但大喇喇的和丈夫出遊，還把兩人親密依偎、牽手、擁抱、頭部緊靠、手合比愛心、2人交疊手上配戴相同款式戒指、丈夫赤裸上半身與楊女接吻的相片，每張照片拍照地點、場合都不相同，宛如熱戀中的愛侶，可見兩人已超乎一般朋友舉止界線的曖昧及親密行為，因此認為配偶權遭到侵害，提告求償100萬元。

法院審理時，楊女雖然沒有出庭，但仍具狀辯稱，我國配偶關係的維護，並不表示夫妻一方不得享有各自獨立的社交自由，且現今人際互動頻繁的社會以及通訊的便利，異性之間不論是基於公事或為朋友之友誼，均有可能有所往來及接觸，她和余男只是共同出遊合拍照片，很難據此認定她侵害到余妻的配偶權。

法官審理後認為，楊女和余男已超逾一般社交行為而屬婚姻關係外之不正常交往情誼，情節重大，認為楊女已侵害到余妻的配偶權，審酌雙方的學歷、收入後，判楊女應賠償余妻15萬元，全案可上訴。