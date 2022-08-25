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社會 社會焦點 保障人權

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

▲楊姓男子離職後於去年駭入前公司監視器，竊錄偷情畫面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正宮遭小三反告偷錄車內私人對話。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1位正宮疑心丈夫有外遇，在自己車內放錄音筆蒐證，果然錄到丈夫溫馨接送1名女同事的曖昧對話，她怒告對方侵害配偶權，卻遭小三反控竊錄商業機密對話並侵犯隱私、索賠100萬元；台北地院審理認為，法令沒禁止正宮在自己名下車內錄音，小三未經同意坐進正宮的座駕怎能提告，判正宮全部免賠，可上訴。

本案正宮是在2019年間察覺丈夫舉止有異、疑心外頭有女人，在車內放錄音筆蒐證，錄到同年11月間，丈夫溫馨接送同1名女同事的曖昧對話，正宮跟丈夫攤牌，被丈夫指控涉犯竊錄等罪嫌，雙方和解後，丈夫撤告，她告小三求償，遭小三反告妨害秘密但不起訴後，小三再對她提起本件求償。

小三堅稱只是搭男同事便車，指控正宮在車內藏放錄音設備偷錄音，且她向男同事取得的遭竊錄錄音顯示，2段檔案各長達2小時，內容除了她在隱私空間的對話，更涉及「公司機密策略」，害她長期飽受精神壓力、影響睡眠，對工作常懷憂慮、影響工作表現，承受足以動搖職涯的巨大精神傷害痛苦，要求正宮賠償精神慰撫100萬元

正宮強調當時這輛車已買6年，期間她幾乎天天坐這輛車上下班、接送小孩，她不認識對方、不知道對方怎會坐上這輛車，對方的個人隱私或公司機密策略，對她而言毫無意義，她也沒把錄音檔案外流，而且對方憑什麼過問她在自己車內放什麼東西。

至於為何錄音，正宮堅稱不是竊錄，而是為了學語言和公司開會等需求，買1支錄音筆備用但經常遺落在車內，「不知為何就發現有莫名錄音檔案2個」，聽到內容是男女模糊交談，她才驚覺丈夫聲稱早上開會、晚上洽公都是謊言，但丈夫不承認外遇，還開這輛車載小三來跟她談判，她不堪如此被挑釁，2020年已跟丈夫離婚。

正宮批小三為何無數次搭這輛車上下班、為何自稱恐懼卻又一直搭乘他人資產。正宮表示遭丈夫背叛後，持續接受精神科治療，小三卻一再濫用司法資源興訟、羅織罪名企圖構陷她，甚至脅迫要讓她丟工作，目的是要影響她告對方求償的訴訟，壓迫已成為單親媽媽的她。

法官查明小三提告舉出的2段錄音檔案，是正宮前夫所給，錄音地點在登記於正宮名下的車內，無論正宮是竊錄還是莫名錄到，法令並沒禁止任何人在自己的車內用錄音器材錄音，縱然侵犯乘客隱私權，但本案原告並沒得到正宮同意使用這輛車，正宮也沒外流錄音檔案故意損害原告權利，據此判決正宮全部免賠，可上訴。

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