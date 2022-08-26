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五星米其林四大名廚首聯手！創新馬祖「卡蹓」味　4大亮點曝光

▲▼五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

▲五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升馬祖觀光旅宿餐飲品質，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處攜手連江縣政府，委由台灣旅遊交流協會成立四大主廚輔導團隊，指導馬祖觀光旅宿餐飲業全面提升品質，今(8/26)發表「卡蹓馬祖·饗食卡蹓味」美食，將馬祖老酒、淡菜等五寶入菜，透過創新讓傳統美食再展新亮點。

觀光局今舉辦「馬祖卡蹓(福州話「來玩」意思)·饗食卡蹓味」發表會，五星米其林四大名廚聯手組成全方位美食輔導研發團隊，首次為馬祖地區推出創新美食。

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由國宴大廚宜蘭渡小月餐廳主廚陳兆麟、台北福華大飯店蓬萊邨主持王永宗、米其林一星殊榮之美福飯店米香台菜餐廳主廚陳永華及前華膳空廚行政總主廚陳玉彬，攜手在馬祖傳統飲食文化基礎上添加創新特色菜餚，將知名馬祖傳統五寶食材包括老酒陳高、淡菜和海鮮及魚麵、紅糟、大白菜和白蘿蔔，以及大餅、繼光餅等研發入菜。

▲▼五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／觀光局提供）

▲五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／觀光局提供）

觀光局副局長林信任表示，「馬祖觀光資源豐富，食材獨一無二，依季節有不同的海鮮，透過時令的變化並經過師傅的巧手朝向精緻化。對馬祖美食的提升在未來開放國際觀光後是一個重點。」

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，這次由四大名廚聯手詮釋卡蹓味，展現醇、樸、真、鮮，其中食材和烹調技術是用馬祖得天獨厚的高粱和老酒入菜，展現「醇」；第二是強調「鮮」味，馬祖海域乾淨，盛產淡菜和各樣貝類，是全台灣找不到的鮮味。

賴瑟珍說，接下來是「真」，馬祖美食的烹療方式不加很多調味料，呈現真實的味道；另外就是「樸」，是馬祖一貫調理方法，透過四大名廚去詮釋這四個味道，並配合馬祖國際藝術島和永續方向，將團餐標準提升，並因應青年旅遊趨勢，也輔導特色個人餐和套餐，全面提升馬祖餐飲。

▲▼五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

▲五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

卡蹓馬祖美食發表也展現四大亮點，首個亮點為「馬祖宴」三步曲，由台北福華大飯店蓬萊邨主廚王永宗研發，第一步「世代相傳」為酒香紅糟鵝肉、月桃水晶綑蹄、網紗塩菜黃魚三道菜餚； 第二步「枕戈待旦」以蜂巢海鮮、大餅牛肉呈現馬祖歷史意涵；第三步「撥雲見日」以百花盛世、太平燕、起士地瓜泥、紅糟蘿蔔糕四道菜餚象徵時代美好寓意。為推廣馬祖美食，馬祖宴三歩曲風味餐將在台北福華蓬萊邨以每桌1萬6,880元開放預約至今年底止。

第二亮點由國宴主廚陳兆麟以50多年在中式料理渾厚的底蘊，把馬祖各種風味融合研發團體桌餐，包括什錦西魯肉、日月雙撇、馬祖老酒麻油雞湯、當歸鴨腿佐魚麵、鮮蝦米玉菜、金沙白帶魚酥、糖醋香蕉魚捲、醍醐鴨排、紅麴甜米糕、紅麴味噌醬等。主廚陳永華以40年功力推出馬祖特色冷三拼(紅糟醉雞腿、如意纖淡菜、紅糟燜白玉)、紅麴牛肉湯、紅糟虎咬豬、蠶絲生菜鮮蘆魚、翡翠芙蓉蒸虎蝦。

▲▼五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

▲五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

號稱料理界精算師的主廚陳玉彬推出異國料理，包括橄欖蒜香淡菜(佐馬祖囍餅)、高梁酸白菜燜燻肉(佐馬祖繼光餅)、磯煮淡菜蘿蔔、煎法式香蕉吐司(佐老酒無花果醬)、老酒無花果醬、優酪乳堅果燕麥，透過西式料理手法，讓馬祖小型餐飲業或咖啡甜點注入全新風貌。

第三亮點為由四大名廚共同研發以馬祖知名的紅糟、白蘿蔔、淡菜、蝦皮、蛋等，搭配季節性新鮮蘿蔔、大白菜或高麗菜及蔥蒜等食材，開發出清爽、健康又美味的馬祖國民美食-「馬祖炒飯」。

▲▼五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

▲五星米其林四大名廚首聯手創新馬祖「卡蹓」味。（圖／記者李姿慧攝）

第四亮點則是輔導在地餐飲業者參加今年馬祖廚藝輔導研習會，運用全新烹飪技巧呈現豐碩學習成效，翻轉故鄉嶄新的味蕾。

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