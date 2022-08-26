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【廣編】龜甲萬四度榮獲米其林首選醬油品牌　成為星級料理的調味秘密

龜甲萬四度榮獲米其林首選醬油品牌（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／龜甲萬提供

美食聖經《米其林指南》憑藉著對美食的嚴謹並透過不同評鑑標準，每年選出表現極佳的餐廳，也是大家熟悉的星級料理。如同源自日本300多年的龜甲萬，採用代代相傳的釀造工法，對於美食的堅持從釀造原料的篩選、生產過程的控管，至每罐醬油的把關中窺探而出，這樣的堅持無非就是希望國人都能用好醬油做出美味料理。有鑑於雙方同樣對於追求細節的極致及對美食的執著，至今已邁入了第四年的攜手合作。

龜甲萬醬油口感醇厚、豆香濃郁，成為各大餐廳大廚指定使用品牌，更是美味料理背後最重要的推手，原因不外乎是為料理畫龍點睛，在色、香、味都能給予最大協助。特殊龜甲萬菌在發酵時保有迷人香氣，而一道充滿香氣的料理能使人食慾大開；在色澤上透過龜甲萬醬油的燉（滷）煮，能讓料理染上琥珀的顏色進而加乘美味：醍醐味則是將食材本身美味提升至全新層次。龜甲萬醬油因此成為星級主廚在料理創作上最重要的助攻員。

300多年歷史的龜甲萬品牌，與至今已過百年的米其林指南，除了追求美味，兩者在飲食文化的理念也不謀而合。《米其林指南》盼透過美食帶動旅行風潮，推動不同國家的美食文化交流；龜甲萬以醬油為核心外，更積極在「食育」領域深耕，定期舉辦食育營希望小朋友能從小培養愛食、惜食的觀念，也舉辦過《龜甲萬盃》給予更多廚師表現舞台。相信在未來龜甲萬與米其林指南能持續提升更高的飲食水準，讓台灣的美食再創高峰。

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