今晚鬼門關！　他感嘆「鬼月氣氛變淡」　網曝關鍵：窮比鬼更可怕

▲今晚鬼門關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

今（26）日是農曆七月的最後一天，晚上23時也是鬼門關的時刻。但有網友感嘆，近年來的鬼月氣氛似乎越來越淡了，以前總有許多恐怖電影上映，也會不停聽到鬼月禁忌，但現在和以往相比卻差很大，好奇其他人是否也有類似的感覺。不少人看到後認為和景氣有關，直嘆「窮比鬼更可怕！」

「這幾年鬼月氣氛也淡了是不是？」原PO在PTT發文表示，以前農曆七月的時候，經常會提起中元普渡和鬼門開的話題，各類節目都會以此當作主題做出各種專題，電影院和電影台也會播映大量的鬼片，還能經常聽到鬼月相關禁忌。不過他近來發現鬼月的氣氛越來越淡，就和過年沒了年味一樣，好奇其他人是否也有同樣感覺。

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▲有網友認為鬼月氣氛變淡。（示意圖／ETtoday資料照）

不少人看到後紛紛表示，「當生活過得生不如死的時候，日常生活就是一部恐怖片了」、「鬼島比鬼月更可怕」、「人都快餓死了還管到鬼」、「人比鬼可怕，這幾個星期還看不出來？」「每天都在過鬼日子了」、「日本靈異節目也幾乎絕跡了」、「疫情讓中元普渡淡化很多」、「當現實比鬼還鬼，自然感覺不到鬼月氣氛」。

也有人指出，「窮比鬼可怕吧」、「自己就是窮鬼」、「沒錢更可怕，你還會怕鬼？」「有比物價房價可怕嗎」、「物價漲成那樣，連紙錢都不想燒了」、「因為人民窮了，窮到鬼都會怕」、「你要普渡的時候看到架上的商品那個比鬼還可怕的價錢，就知道為什麼沒有鬼月的氣氛了」、「人窮起來比鬼還可怕」、「可見鬼月就是跟景氣有關啊」。