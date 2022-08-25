明晚23時鬼門關！9大禁忌一次看　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

▲鬼門關拜拜禁忌一次看。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

農曆7月進入倒數，明（26）晚23時為農曆7月29日「鬼門關」的時刻，一般在鬼門關閉前也會準備一些供品，以敬畏的心送走好兄弟。鬼門關要怎麼拜？有什麼禁忌？供品怎麼準備？名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，公司行號或住家祭拜的時間最好是在下午1時到5時之間，盡量以餅乾、泡麵、罐頭等乾糧為主，也可以準備米、油跟鹽，讓好兄弟帶回去，象徵在未來11個月不愁吃。

楊登科指出，鬼門關拜拜若要準備水果，以蘋果、梨子、柿子等為佳，另外有些注意事項及禁忌，務必留心。

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禁忌1.「鳳梨」不可：閩南話為「旺來」，暗示一個接一個過世。

禁忌2.「香蕉」不可：閩南話為「招」，招來意謂著招來過世，跟往生者一起走。

禁忌3.「香蕉」、「李子」、「梨子」或「鳳梨」：有「招你來」的諧音，也要避免齊全。

禁忌4.「葡萄、荔枝、龍眼、香蕉」不可：這些水果都是一整串，有「死一整串」的忌諱。如果要祭拜好兄弟，將其剪開就沒有關係，至於拿來祭拜神明的話，則沒有以上禁忌，反而好事接著來。

禁忌5.「芭樂、蕃茄」不可：連籽一起吃下肚，種子不易消化，會隨糞便排出，加上以前衛生環境不好，老一輩認為「芭樂是由糞便排出的種子所生長的果實」，對神明不敬也不潔。

禁忌6：做生意收支票的廠家也不用芭樂祭拜，以免收到「芭樂票」跳票。不過現在經濟進步，生活習慣改善，較沒有這些問題。

▲選擇適合的水果當供品也是一大學問。（圖／翻攝自pixabay）

禁忌7：燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

禁忌8：楊登嵙也提醒民眾，拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「明年再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，莫與好兄弟結緣。

禁忌9：若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。