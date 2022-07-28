童年陰影！鬼月盤點經典恐怖片　網推爆「這部」：看完不敢吃肉

▲明天就是鬼門開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

明（29）日是農曆鬼門開，雜誌《觀．臺灣》最新一期內容就以「怪談」為主題，談論1946年-2020年的經典恐怖片，其中一部電影掀起不少網友討論，許多人看了直說「這是我的童年陰影」，甚至有人看完之後，很長一段時間不敢再吃肉。

「國立台灣歷史博物館」粉絲專頁26日發文分享《觀．臺灣》最新一期內容，表示怪談和傳說一直都是不少人最喜歡的故事類型，過去經常透過文字、聲音和圖像傳達恐怖刺激的內容，影視產業日漸發達後，也有許多以此當作題材的影視作品，初期多以「傳統誌異故事」或「犯罪刑案」當作題材，觀眾可透過恐怖、殘忍的內容，得到刺激或娛樂。

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1957年電影《基隆七號房慘案》就是取材自日治時期的男性與妾合謀，殺妻並分屍的謀殺案；1970年代台灣則有多部作品以《聊齋誌異》、《太平廣記》為題材。直到被稱為「鬼片之王」的導演姚鳳磐拍攝第一部時裝鬼片《鬼嫁》，跳脫改編文學的框架，台灣恐怖電影才出現不同發展；1980年代香港的殭屍電影則是結合民間傳說、武打等元素，同時《周成過臺灣》、《林投姐》等含有台灣在地元素的電影也相繼出現。

其中1993年的電影《人肉叉燒包》引起最多的討論，該片在宣傳上強調「改編自真實刑案」，包括八仙飯店滅門案及鰂魚涌福昌樓殺人放火案，提高整體的恐怖感，一上檔便轟動華語影壇，在香港票房超過1500萬港幣（約新台幣5719萬元），男主角黃秋生更因此榮獲第13屆香港電影金像獎最佳男主角。有影評指出，「這部電影不只切開了人體，也赤裸地呈現了現代化社會的現實與殘忍」。

▲人肉叉燒包是不少人的童年陰影。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣歷史博物館）

不少人看完後，紛紛在下方留言表示「小時候本來很喜歡吃叉燒包，結果不小心看到這部片子後，至少有十年不敢再吃」、「看了這麼多片，我覺得最可怕的是人肉叉燒包」、「嚇爆！這部直接影響叉燒包的銷售量」、「這部真的是童年陰影」、「小時候一直在想，所以八仙飯店除了人肉叉燒包，還有出其它料理嗎」、「這個真的是經典，到現在還是不敢吃叉燒包」、「小時候看了這部，讓我不敢吃包子；吃包子只吃皮，肉餡丟掉」。

也有網友分享其他經典的恐怖影視作品，「還有《生人勿近之邪花》，電視很愛播」、「我覺得最恐怖是《鬼新娘》，那首她的眼光什麼的想到就怕」、「印象中還有拍廣州殺人魔的電影，好恐怖」、「盲女72小時」、「還有一套類似的續集，一樣是邱禮濤導演，一樣是秋生哥，一樣是叉燒包的《伊波拉病毒》」、「兒時看的《七月十四之不見不散》，從此不敢看恐怖片」。