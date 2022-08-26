陳時中嗆「公布疫苗價有何幫助？」　蔣萬安競辦轟：人民被當盤子

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長選情激化，在野黨陣營近來猛追民進黨參選人陳時中不敢公布高端疫苗價格，陳時中24日回應，「公布了高端疫苗的價格對社會又有什麼幫助？」對此，蔣萬安辦公室副發言人蕭羽耘重批，疫苗使用納稅人的血汗錢，政府公布價格天經地義，陳時中竟然反對，全國人民是否「被當盤子」？

高端光速通過國內EUA，時隔超過一年，第3期臨床結果還看不見，「連公布價格都不可以」，陳時中護航到底的態度，根本是「高端代言人」，疫苗使用納稅人的血汗錢，政府公布價格天經地義，陳時中竟然反對，全國人民是否「被當盤子」？陳時中迴避價格透明化的舉動，就是再度展現傲慢！

蕭羽耘強調，民間團體包含慈濟、鴻海，購買價格皆開誠布公、光明正大，政府花公帑採購疫苗，哪有不揭露的理由！社會各界想知道，高端採購過程是否有利益輸送？民進黨究竟庇護高端到何種地步，才會導致今日遮遮掩掩，「公布高端疫苗價格有那麼困難嗎？」

蕭羽耘說，社會也非常困惑，疫苗採購合約竟然需要封存30年；指揮中心日前為保護陳時中，公布疫苗平均每劑花費765元，卻不敢「單獨公開」高端價格，原因很簡單，就是避免外界拿他牌國際認證的疫苗來比較，因為媒體報導高端1劑是810至880元左右，價格遠高於其他廠牌，指揮中心只好「有說等於沒說」敷衍社會。

蕭羽耘指出，高端是蔡英文政府念念不忘的國產疫苗，一個迄今連年虧損，幾無營業收入的公司，財經專家謝金河曾把美國輝瑞製藥股價和台灣的高端做比對，赫然發現，輝瑞已生產數億支疫苗，但股價波動不大，反而是高端疫苗當時尚未上路，股價卻漲了十倍有餘，當社會質疑利益問題時，政府義正嚴詞喊要徹查，結果最後官官相護，不了了之。

