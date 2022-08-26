全國最美鎮代陳怡樺促銷西湖文旦　談前男友林智堅：最近沒聯絡

記者蔡文淵／苗栗報導

中國禁止臺灣文旦柚銷往大陸，衝擊到苗栗西湖文旦柚銷售市場，國民黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦26日在苗栗競選總部促銷西湖文旦，並介紹竹南鎮民代表陳怡樺擔任發言人，陳怡樺曾被稱為「全國最美鎮民代表」，也是前新竹市長林智堅的前女友，成為記者會後焦點，她除了祝福林智堅外，也強調「最近並沒有和他聯繫」。

▲鍾東錦促銷苗栗西湖文旦柚，競選總部發言人陳怡樺成為會後焦點。（圖／記者蔡文淵攝）

苗栗縣西湖鄉文旦柚栽種面積有120公頃，年產量約3600公噸，每年白露過後採收，今年白露與中秋節只有相隔短短4天，文旦柚銷售已有壓力，又碰上中國外銷禁令，無疑是雪上加霜。

▲鍾東錦促銷苗栗西湖文旦柚，競選總部發言人陳怡樺為前新竹市長林志堅前女友。（圖／記者蔡文淵攝）

鍾東錦表示，受到兩岸關係緊繃的影響，中國大陸從8月3日開始，就禁止台灣文旦銷往大陸，對於果農造成很大的壓力，因為大部分文旦轉內銷，一定會影響價格，農民辛苦付出的成本和心血，可能遭受損失，因此日前才與苗栗縣農會理事長陳怡樺前往西湖鄉訪視文旦收成與銷售狀況，看到身兼永齡慈善基金會苗栗親善大使的陳怡樺，不但為果農代言，還透過各種管道直接幫忙銷售，做事認真負責，因此，當場邀約陳怡樺擔任競選總部新聞發言人的工作，陳怡樺欣然接受。

陳怡樺曾在新竹百貨公司當櫃姐，林智堅當時是柯建銘立委的助理，兩人曾經有短暫交往過。陳怡樺2018年以全縣最高票當選竹南鎮民代表，當年曾被譽為全國最美代表，2022選舉時陳怡樺並沒有尋求連任或更上一層樓，她目前擔任苗栗縣農會理事長和永齡慈善基金會苗栗親善大使，鍾東錦團隊延攬她擔任總部發言人。沒想到今天首次記者會，和林智堅的昔日戀情，仍然是媒體焦點點。