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大巨蛋還在「卡蛋」　柯文哲喊話中央：放下秋後算帳「趕快審」

▲▼柯文哲出席福林國小參加「2022年世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽」授旗典禮。（圖／攝影中心攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對大巨蛋公安議題，台北市長柯文哲26日接受中廣《蘭萱時間》專訪時表示，消防署的煙控模擬審查自去年6月送到內政部至今還未審完，已經一年又四個月還在原地打轉，痛批「大巨蛋根本是一團亂」。柯文哲也認為，如果一開始就要追究過去責任，問題就會無法解決，呼籲「放下秋後算賬、解決眼前問題」。

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但因防火性能仍未審查完畢，初估還需1.5個月工期，報請竣工後還得再經市府勘驗。對此，北市府說，大巨蛋至5月底工程進度達94.28％，剩下6％為性能審查沒有通過的部分，主要為逃生梯等相關避難工程等，待中央通過防火性能審查，予以核定遠雄第四次變更設計。

「大巨蛋根本是一團亂。」柯文哲痛批，消防署的煙控模擬審查自去年6月送到內政部至今還未審完，已經一年又四個月還在原地打轉，「老百姓不是白癡，不要為了政黨利息犧牲國家利益，不要為了短期利益犧牲長期利益。」

柯文哲強調，大巨蛋之所以會被停工就是因為公司不按圖施工，不過公司卻反問他，「已經不按圖施工4年了，以前都沒事，為何換你當市長就有事？」

對此，柯文哲嘆，原來不按圖施工在北市是常態，連柱子都不一樣要怎麼施工？只能拆掉重建，但拆掉重建不可能，要按照程序再申請一張證照，「所以為什麼大巨蛋中間停工5年，因為證照要重審。」

柯文哲回憶，2018年會晤前波蘭總統、波蘭團結工聯領袖萊赫・華勒沙時，華勒沙曾說「轉型正義就是解決現在問題、預防發生、最後再追究過去責任，如果一開始就要追究過去責任，問題就會無法解決。」此句話讓柯文哲感嘆並呼籲，「放下秋後算賬、解決眼前問題。」

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