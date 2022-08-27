「臺灣樂遊趣」最Chill體驗華山登場　「國旅基金2萬」這樣拿

▲「臺灣樂遊趣」主題旅遊體驗展即起至週日(8/28)於華山文創園區登場。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

「臺灣樂遊趣」主題旅遊體驗展即起至週日(8/28)於華山文創園區登場，6大國際魅力景區與生態、文化、美食及樂活等4多元主題旅遊整合，打造沉浸式空間體驗各地風光，再搭配加拿大環保音樂家馬修連恩特別打造的生態之聲，彷彿置身於當地，還將景區美食以精準投影的方式搬上餐桌，呈現台灣美味。

為促進疫後觀光產業發展，加速整備觀光旅遊環境，觀光局打造大野柳皇冠海岸、東北角沙丘藝域、山中明珠日月潭、星動阿里山、探索東海岸・天堂島嶼及澎湖黃金海岸等六大國際魅力景區。

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觀光局表示，透過提升各景區遊憩設施服務品質，成國際集客引客的觀光旅遊打造新亮點，為疫後觀光迎接國際旅客的到來預做準備，並歡迎國人搶先體驗國際景區的魅力。

▲「臺灣樂遊趣」主題旅遊體驗展即起至週日(8/28)於華山文創園區登場。（圖／觀光局）

臺灣樂遊趣也同步推出網路活動「旅行臺灣食尚攝影師就是你」，民眾於活動期間至觀光局活動貼文下方留言分享自己所拍攝的臺灣美食照片，即可獲得抽獎資格，最大獎可獲得臺鐵鳴日號一日遊等最Chill樂活之旅。

觀光局表示，後續也將陸續推出「臺灣樂遊趣」3場系列活動，9月15日起結合觀光局轄下13個國家風景區管理處所經營的17個觀光圈推出「觀光圈數位集章好好玩」活動，及「走跳寶島 定格美好 明信片DIY活動」，另9月20日起展開「高級玩家 網路拼圖遊戲」等一系列抽獎活動，最大獎為國旅基金2萬元。