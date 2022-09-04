殉職警姊嗆「滾去18層地獄」！他送111張門票...看失職官員住哪層

記者蔡怡萍／台南報導

日前發生台南員警凃明誠、曹瑞傑執勤時卻遭逃犯割喉殺害，事件震驚全國，也凸顯出外役監管理與逃犯的嚴重問題，而凃二姐因痛失至親，對著媒體鏡頭撕心裂肺哭喊相關官員「欺上瞞下，講著輕飄飄的官場文章」，更怒吼失職者與廢死團體「滾去十八層地獄」，相當令人不捨，而民俗專家廖大乙對此也感慨萬千，自掏腰包買下111張台南麻豆代天府知名景點「十八地獄」門票，讓民眾自由索取，表示要讓民眾親身「下地獄」看看失職的官員應該入住哪層、受什麼樣的極刑。

▲民俗專家廖大乙因受台南殺警案凃二姐的言論感動，掏腰包買下111張麻豆代天府「十八地獄」的門票讓民眾探知地獄真相。（圖／廖大乙提供，下同）



台南2警身中55刀命喪外役監逃脫惡徒刀下，凃明誠的二姐對著鏡頭痛批法務部長、明德外役監典獄長失職又卸責，字字悲憤沉重的打醒社會的醜惡面，聲淚俱下的控訴看在民俗專家廖大乙眼中也相當痛心，他昨日（3）特別到台南麻豆代天府，自掏腰包買了111張「十八地獄」門票，並強調因為在今年民國111年，發生這起令人遺憾的悲劇，特別買了111張這個數字、剛好花費4440元，供好奇地獄長相的民眾自由索取，發完為止。

廖大乙說，只要到代天府向櫃台說是看了臉書「遊學太子爺」前來，就會免費給一張下地獄的門票，可以在裡面拍照、錄影，他也加碼表示，把認為失職官員適合住哪一層地獄的照片放上「遊學太子爺」臉書並評論，由網友投票數最多的，他還會送上神秘禮物，活動時間至今年農曆9月9號（國曆10月4日）晚上9點09分截止。

台南麻豆代天府裡的「十八地獄」，是來到廟裡必去的熱門景點，建於民國68年斥資近億元，總長76公尺、7公尺高的巨龍體內，可是藏有超嚇人的地獄恐怖場景，走入其中宛如穿越陰陽的錯覺，體驗時間約為20分鐘，全程使用感應式導覽遊客前進，除了走訪每一層地獄刑罰，還能看見牛頭馬面等地獄士兵，不時出現路途中「迎接過客」，還會近距離目睹吊死鬼、淹死鬼現於身旁，讓去過的遊客無不發毛。

▲▼台南麻豆代天府的十八地獄內場景逼真、人物還會動起來展示受酷刑狀況，讓許多遊客不寒而慄。（圖／資料照）

