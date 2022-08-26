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辣妹仔真實職業曝光！性感蠻腰配一臉灰　竟是「專業水泥師傅」　

▲▼27歲的梅莉莎（Melissa Borsellino）是專業水泥師傅。（圖／翻攝自Facebook、TikTok）

▲27歲的梅莉莎是專業水泥師傅。（圖／翻攝自Facebook、TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

許多人認為水泥師傅大部分都是男性，但英國一名女子卻反其道而行，跟著父親入行扛起沉重的水泥，但滿身泥灰仍蓋不住她的美甲、長髮與假睫毛，讓她成為一群男性中最顯眼的存在，而她也表示，很多人說她太漂亮不適合這份工作。

根據《每日星報》報導，現年27歲的梅莉莎（Melissa Borsellino）原本是一名酒吧經理，但是患有閱讀障礙的她，對於經營一家店感到相當焦慮，身心狀況越來越差，後來決定隨著父親的腳步，成為一名水泥師傅。

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梅莉莎說，起初父親不認為她願意做體力活，「因為我是一個小女孩，所以我必須證明自己，我替他的倉庫重新刷了油漆，雖然和水泥沒關係，我只是想告訴他，我願意做體力活，我也不介意弄髒。」因此已經當了40年水泥師傅的父親，就帶著她入行。

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已經入行三年的梅莉莎還是常常遭人側目，因為就算是從事辛苦的體力工作，她仍未放棄打扮自己，依舊留著長髮，戴著假睫毛和美甲就直接到工地，還有人說她太漂亮了不適合做這行，但梅莉莎說，她的使命就是證明這並非男人專屬的世界。

起初梅莉莎連一袋水泥都搬不動，她還為此勤上健身房鍛鍊身體，現在她可以輕鬆將水泥扛在肩膀上，「我必須贏得廠商和其他男人的尊重，現在我的功力已經一天比一天還要好了。」

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