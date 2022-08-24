梅根控英國皇室冷血！　兒子「嬰兒房失火」仍要繼續跑公務行程

▲哈利、梅根與兒子亞契。（圖／CFP）



實習記者任庭儀／編譯

英國哈利王子的夫人梅根23日在她最新的Podcast節目《Archetypes》中，與摯友小威廉斯分享3年前她與丈夫哈利王子結束南非尼楊加鎮訪問時，突然接到兒子亞契的育嬰房失火的消息，確認兒子平安無事後，又因皇室助理的施壓，在心有餘悸的狀況下，不得不繼續後面的官方行程。

當時亞契（Archie）僅出生4個半月，梅根（Maghan Markle）與哈利王子（Prince Harry）出訪的飛機降落後，便將他交給辛巴威籍的保姆勞倫（Lauren）照顧，接著趕赴在尼楊加鎮的一場官方活動。

梅根說，原本要哄睡亞契的勞倫決定先帶他到樓下取用點心，「在那短暫的一段時間裡，嬰兒房的加熱器突然起火了，且房間裡沒有煙霧探測器，是有人恰巧在走廊聞到了煙味，將火撲滅了，但他本來會睡在那裡。」梅根說回憶起當時的狀況，「當我們結束活動上車後，他們說『住所著火了！』」

當夫妻倆趕回住處時，保姆勞倫早已淚流滿面，梅根表示，「當然，作為一名母親，妳可能會想說，天哪，這是怎麼回事？但我又能怎麼辦呢，還是得繼續去下一場官方行程。」她說，「這不合理啊，但妳能告訴大家發生了什麼嗎？人們終究會把注意力放在結果上，而不是這件事帶給人的感覺。」

梅根遺憾地說，在事故發生後他們不得不離開孩子，「儘管之後我們會搬到另一個住所，我們還是不得不留亞契一個人，並且趕往下一個活動。」美國網球選手小威廉斯（Serena Williams）聽後也驚訝回應，「我做不到那樣。」

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