解放軍再軍演　民進黨批國民黨「掩耳盗鈴」：卑躬屈膝中共照樣打你

▲海協會長張志軍。（圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席夏立言日前與海協會長張志軍進行餐敘，傳達台灣民眾對於大陸軍演的不滿與憂慮，但共軍隨後即宣布26日起將連續2天在福建沿海進行實彈射擊。對此，民進黨批評，國民黨不顧陸委會勸阻執意訪中，一意孤行與中國大陸唱和，猶如掩耳盜鈴，至今事實證明，「中共當局不僅一方面要你卑躬屈膝，一方面仍然不會手軟照樣打你。」

民進黨25日表示，雖然國民黨表示已向中方反應台灣民眾不滿軍演，但中共解放軍卻又公布最新軍演消息，國民黨不僅被打臉，更代表他們所宣稱的「交流效果」非常有限。民進黨認為，國民黨行為如同掩耳盗鈴，事實證明，「中共當局不僅一方面要你卑躬屈膝，一方面仍然不會手軟照樣打你。」

民進黨指出，夏立言與張志軍再次共同強調「堅持九二共識」，可是習近平早在2019年初已定調「九二共識」就是「一國兩制」，這個主張完全不被台灣民眾接受。國民黨主席朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識，「我們呼籲國共兩黨應正視台灣主流民意，不要再以虛假的共識綁架兩岸關係正常發展。」

民進黨說，國民黨拜見中國大陸高層後，中共隨即軍演，顯然國民黨宣稱的「交流效果」非常有限，國民黨一意孤行與中國大陸相互唱和，欺騙民眾的行為無法保護防禦台灣，只會增加民眾反感，並對國際釋出錯誤訊號。

民進黨重申，兩岸互不隸屬是客觀事實，中方不能以單方面政治主張，蠻橫地處理兩岸關係，台灣民眾也不會在無理的威脅下屈服。