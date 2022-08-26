昔挺林智堅今學位遭「雙殺」　他諷民進黨：難在人民面前自掌嘴

▲前新竹市長林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對前新竹市長林智堅台大及中華大學碩士學位被撤銷一事，前立委沈富雄26日指出，在人民面前自己掌嘴何其艱難，以致總統蔡英文以下所有「挺堅」派人士在中華大學判決出爐後，仍不改立場。他提到，此道理如同歷史劇中的皇帝罰太監或愛妃自己掌嘴，都覺得是從輕發落。實際上是，只有在皇上面前才做得到，在人民面前卻是奇恥大辱。

林智堅台大國發所碩論已被校方認定抄襲，面對爭議，林智堅選擇退出桃園市長選舉，中華大學則在日前針對他的論文完成決議，結果同樣為抄襲。對此，沈富雄透過臉書發文提出7個聯想，認為台灣百病叢生，林智堅論文案僅是微不足道的一端，更諷刺「阿共謀台何必心急，任其自我敗壞就可以了」。

沈富雄說，林智堅做弊也偷懶。常聽說同一個渣男在不同的時空，帶不同的女人走同一林間小道，坐同一石板凳，賞同一個月亮，講同樣的情話。而林智堅在中華大學與台大耍的花樣幾乎完全一樣，不足為奇。

沈富雄表示，中華大學教授賀力行和台大教授陳明通功力道行有別，但都同樣向市議員或立委助理大行方便，令人大嘆當今師道之不存之外，他們看到的可能是林智堅背後龐大的勢力。

沈富雄指出，美化或洗白學位的手法依舊難改。當林智堅中華大學碩士學位被撤銷後，所剩的是中華大學企管系進修班學士，進修班是否比本科班進取？夜間部是否稍見遜色？欺世盜名之心難改。

沈富雄認為，從林智堅論文案中可見教育部昏庸無能，令人髮指。小學畢業的議長可以研究「思覺失常」與內分泌及新陳代謝的相關；黨部主委則可以由高中學歷一躍而為台大政研所碩士畢業。既已揭發，教育部及相關大學依然裝聾作啞、視若無睹，教育部長潘文忠真是斯文掃地，愧對國人。