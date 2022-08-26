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國民黨批政府在睡「要實質救農漁民」　陳吉仲：產銷調節措施具體

▲▼農委會 針對中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對於國民黨批評，陳吉仲表示每一個產銷調節措施都非常具體。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸從去年至今陸續禁止台灣農漁產品輸中，衝擊農漁民生計，國民黨今（26日）召開記者會，高喊「政府別再睡 救救農漁民」，要求中央儘速著手提出實質與具體性措施，農委會主委陳吉仲則表示，每一個產銷調節措施都非常具體，並舉鳳梨今年產地價格比去年又高出2塊，以及降低仰賴中國單一市場，達到照顧農漁民效果，並溫情喊話要地方政府與中央一起合作，確保農漁民的收入。

中國大陸從去年開始到現在，陸續禁止台灣農漁產品輸中，包括去年的鳳梨、釋迦，到今年的石斑魚、白帶魚、竹莢魚等，嚴重衝擊農漁民生計，國民黨立委傅崐萁今天與雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等人，一起召開記者會，高喊「政府別再睡 救救農漁民」，要求中央儘速著手提出實質與具體性措施包括，包銷、認購、補貼、補助及收購等方案，真正幫助農漁民並減少損失。

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▲▼ 國民黨立法院黨團、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴出席「農漁生計國安問題！政府別再睡，救救農漁民！」。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 國民黨今天舉行記者會，批評政府別再睡，提出具體措施要救救農漁民。（圖／記者崔至雲攝）

對此，農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪時表示，面對不歸咎於農漁民而造成無法輸中的狀況，農委會從去年的鳳梨、釋迦，到今年的石斑魚、白帶魚、竹莢魚，以及文旦在內的柑橘類，農委會全力啟動產銷調節措施，每一個產銷調節措施都非常具體，包括設定外銷與加工要多少，而農漁產品各有不同的加工處理方式。

陳吉仲指出，截至目前為止，以鳳梨為例，去年外銷日本1.8萬公噸，今年同樣外銷超過1.8萬公噸，再透過加工與內銷，在產地的價格，去年比前年每公斤高出2元，今年產地價格每公斤達到24元，比去年又高出2塊，最具體成效，就是達到總統與行政院長要求，照顧農漁民，穩住產地價格。

在石斑魚部分，陳吉仲指出，高雄永安並沒有因為石斑魚從6月無法輸中受到影響，這就是產銷調節措施發揮作用，在此要感謝所有農漁民朋友與國人及國內外通路與企業共同一起努力，而面對歧視時，農委會仍秉持專業，要把內外銷與加工、冷鏈工具紮實做好，也呼籲所有地方政府，與農委會一起合作，確保農漁民的收入，這才是我們要解決的問題。

陳吉仲也強調，農委會不只是解決現在問題，要將危機化為轉機，為了降低仰賴單一市場，農委會積極開拓新市場，例如台灣水果在2015年時，高達8成5外銷到中國，去年剩下4成1，今年上半年則剩下不到3%，農委會將持續降低仰賴單一市場，並開拓新市場，而農漁畜產品該加工要做好，透過冷鏈提升農漁產品品質，只要做好這些基礎工作，都有辦法因應外在因素的挑戰。

▲農委會主委陳吉仲今與企業界聯手行銷台灣文旦 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲挺農民，農委會攜手26家電商推出文旦網購專區，消費滿千送百可抽好禮。（圖／記者許敏溶攝）

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