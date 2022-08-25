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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊：人權保障不僅止於人身自由　包含生活在「良好可支配」環境

▲▼國家人權委員會25日舉辦「環境權與公民參與論壇」，人權會主委陳菊與貴賓及會議演講者合照。（圖／國家人權委員會提供）

▲國家人權委員會舉辦「環境權與公民參與論壇」，人權會主委陳菊與貴賓及會議演講者合照。（圖／國家人權委員會提供）

記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊25日表示，人權的保障並不僅止於人身自由，還包含生活在良好且可支配的環境當中，聯合國人權理事會肯認享有乾淨、健康與永續的環境是基本人權，人權會期待在大家共同的合作跟努力之下，台灣能夠朝生態永續、人權立國的方向邁進。

國家人權委員會25日舉辦「環境權與公民參與論壇」，希望喚起社會大眾對環境權、環境永續發展的重視，增進環境決策及公民參與趨勢的瞭解，並且從奧爾胡斯公約的精神展望台灣環境權發展，邀請政府部門、產業界、環保團體、專家學者及關心此議題的民眾參與，共同促進環境權的保障。

人權會說明，台灣近年邁入能源轉型及強化環境治理的進程，環境決策情境已經日趨複雜，極需精進環境權相關制度的搭配及概念推廣。

然而，人權會指出，因為環境決策的參與機制未臻完善，加上國內對於可能解決決策爭議的國際環境人權公約不熟悉，導致政府、環保團體、產業界及民眾之間在環境議題上衝突頻仍，進而影響環境權之保障。

人權會表示，這次的論壇由前人權會副主委趙永清、人權會委員田秋堇、高涌誠接續主持，演講者包括聯合國歐洲經濟委員會奧爾胡斯公約遵守委員會前主席Jonas Ebbesson、經濟部政務次長曾文生、政治大學創新國際學院院長杜文苓、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。

另外，還有全國律師聯合會副理事長詹順貴、政治大學法律系副教授傅玲靜、台灣大學法律學院教授張文貞、中原大學財經法律學系副教授林春元、國發會副主委施克和等人。

陳菊致詞時提及，聯合國人權理事會肯認享有乾淨、健康與永續的環境是基本人權，而資訊的取得與傳遞、有效參與與環境相關的決策，以及獲得有效救濟等程序權利，對落實環境人權至關重要，人權會期待在大家共同的合作跟努力下，台灣能夠朝生態永續、人權立國的方向邁進。

Jonas Ebbesson在會上則說，奧爾胡斯公約所強調的環境事務參與權，可以提升民眾對於環境決策的監督與透明度，強化環境決策的正當、公平及公正，促進民眾對政府機關的信任，進而有效促進環境決策的推展。

陳菊認為，人權的保障並不僅止於人身自由，同樣包含生活在良好且可支配的環境當中，感謝長期關注環保議題的各界人士，提升環境權是台灣人權發展的重要里程碑，期許在大家的共同合作及努力之下，台灣能夠朝人權立國之路更靠近。

▼國家人權委員會主委陳菊。（圖／國家人權委員會提供）

▲▼國家人權委員會主委陳菊在環境權與公民參與論壇上致詞。（圖／國家人權委員會提供）

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