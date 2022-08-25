累犯可到外役監是綠委提的法　藍黨團：為高雄樁腳解套、傳陳菊介入

▲李德維出席國民黨團「為地方大椿腳 修正外役監條例！立委、監委、官員淪為圍事小弟、小妹？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台南殺警案兇嫌林信吾為明德外役監逃犯，讓外役監制度成社會檢討焦點。國民黨立法院黨團25日究責讓累犯可到外役監服刑起因，是2年前立法院通過由民進黨立委邱志偉、趙天麟、許智傑、邱議瑩提案的《外役監條例》第四條修正案。國民黨團也質疑，該修法是為了替民進黨前中常委李清福解套，且交付法案到三讀僅81天，疑似是因監察院長陳菊介入協調，呼籲陳菊及民進黨團給社會一個交代。

國民黨團25日召開「為地方大椿腳 修正外役監條例！立委、監委、官員淪為圍事小弟、小妹？」記者會。黨團副書記長林思銘指出，在2020年立法院第10屆第一會期剛開議幾天，邱志偉、趙天麟、許智傑、邱議瑩於3月3日就把領銜提出的《外役監條例》第四條修正案交付司法法制委員會；同年4月1日，擔任司法法制委員會召委的民進黨立委周春米，立刻將修正案單獨列為討論事項第二案，但未把時代力量提出的《外役監條例》第四條及第十四條併案審查，且也置之不理國民黨的修正動議；接著，5月22日、26日分別二、三讀通過。

▲左起李德維、曾銘宗、林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

林思銘表示，民進黨提出的《外役監條例》第四條修正案，從交付委員會到三讀通過，花不到三個月時間（81天），耐人尋味；經國民黨團了解，得知該修正案是為了替李清福解套，是一個量身打造的修法。

林思銘進一步指出，李清福是民進黨在高雄的大樁腳，過去曾因賭博罪被判處有期徒刑3個月，後來在擔任高雄橋頭鄉（現為橋頭區）鄉長時向廠商收取回扣，被依違反《貪汙治罪條例》判處10年有期徒刑。但人耐人尋味的是，後續監察院要求法務部提出非常上訴，「是很奇怪的政治動作」，企圖以政治影響司法，連監察委員都可以為一位判刑定讞的個案，要求法務部為其平反。

▲民進黨團版《外役監條例》第四條修正案。（圖／國民黨團提供，點圖可放大）

原先法規限制累犯不得到外役監服刑，但通過的民進黨版修正案中有個但書，指「累犯。但已執行完畢之前案均為受六月以下有期徒刑之宣告者，不在此限」。林思銘認為，這個修法把外役監的精神，破壞殆盡。李德維則質疑，誰有辦法讓立法院成百上千待審法案中，讓一條修正案在短短81天火速三讀通過？如果沒有民進黨高層協調，立法院長游錫堃、周春米會如此積極處理嗎？

黨團總召曾銘宗表示，邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩都是高雄區域立委，其他14位連署《外役監條例》修正案的也都是民進黨立委；此外，國民黨團得到的消息是，陳菊有介入協調當年修法，因此要求陳菊出面說清楚、講明白。另國民黨團也認為民進黨團為特定人量身訂做修法，如此不公、不義，要求民進黨團說清楚，給社會一個交代。

▼國民黨團列民進黨團版《外役監條例》第四條修正案81天三讀時程表。（圖／國民黨團提供）