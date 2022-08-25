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合庫首與南投縣合推棒運紮根　10少棒隊喜獲裝備和專業訓練經驗

▲合庫支持基層少棒活動圓滿閉幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲合庫支持基層少棒活動圓滿閉幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣基層棒球運動向下扎根，合作金庫商業銀行與縣政府共同舉辦「111年合庫支持基層少棒活動」，透過合庫現役國手分享球技訓練，讓全縣少棒選手在球場上實戰，體驗可比職棒球員的高規格訓練情境。

該活動24日在南投縣立棒球場舉行，合作金庫董事長雷仲達董事長率同合庫棒球隊領隊周俊隆、副領隊許順益、總教練王燕國、4位教練團成員，以及合庫優秀球員，出席，並將價值逾60萬元的450套比賽用球鞋及球衣，逐一捐贈給新豐國小、法治國小、新街國小、千秋國小、中正國小、南投國小、成城國小、光復國小、埔里國小及中興社區棒球隊等10個少棒隊代表。

雷仲達表示，合作金庫是國內少數擁有甲組成棒隊的國營企業，球隊成立於民國38年、超過70年歷史，不但戰績輝煌、更培育許多國際級優秀選手，讓台灣揚威國際體壇，更進一步向下扎根：於每年暑假免費舉辦學童育樂營、捐贈支持地方基層少棒，並自民國80年起巡迴各縣市辦理棒球營，讓孩子從小培養對體育的興趣與強健的體魄。

▲合庫支持基層少棒活動閉幕，由董事長雷仲達捐贈南投各校少棒隊比賽鞋。（圖／南投縣政府提供）

雷仲達指出，本次活動是首次與縣府合作辦理，訓練課程包括守備基本動作練習、內外野轉傳訓練與補位觀念、投捕牛棚訓練、球員禮儀、以及各項打擊輔助器材訓練，豐富充實，更有合庫棒球隊、國手級教練的親自指導，讓每位小選手都能精進打擊技巧、未來在棒球場上更能發揮實力。

縣長林明溱、南投縣體育會副理事長洪明科、南投縣棒球委員會主委張嘉哲也分別回贈感謝狀及紀念品，林明溱說偏鄉體育資源較不足，體育發展需要企業的支持，感謝合庫商銀對於地方基層棒球運動的努力與付出。

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