鬼門明天關！命理師點名「5星座」財運大噴發：正偏財都很旺

▲清水孟國際塔羅小孟老師，點出5個星座的朋友在鬼門關後財運大開。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

時光飛逝，農曆七月俗稱的「鬼月」邁入尾聲，「鬼門關」於8月26日，清水孟國際塔羅小孟老師日前在臉書發文，點出有5個星座的朋友包含獅子座、天秤座、雙子座、射手座及處女座，在鬼門關後的財運、工作及人緣運勢非常佳，可趁機把握機會發揮專長。

第5名：獅子座

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獅子座的的朋友，在鬼門關後金星進入獅子座，這讓獅子座的朋友偏財運非常好。若獅子們的工作類型是屬於業務方面，則容易因為與客戶關係佳，而不斷帶來新的客戶，進而使獅子們迎春風的同時業績也愈發的好。

第4名：天秤座

天秤座的朋友，由於鬼門關後水星進入本命宮，因此讓正財及偏財的運勢皆很棒，這尤其會體現在天秤們的正職方面。在本業上會有越來越多的機會，倍受長官的矚目，因此建議可趁此時，把握住機會發揮專長，提升自我價值，將有加薪的機會。

第3名：雙子座

雙子座的朋友，平時喜歡廣結善緣，在鬼門關後火星進入本命宮，會讓雙子們遇貴人，受到身邊許多朋友的回饋及幫助，過去受過雙子們幫助的友人，於今年下半年均會紛紛回籠，且還會向雙子們分享多種賺錢的機會。

第2名：射手座

射手座的朋友，在鬼月後的工作方面，實力會越發的穩扎穩打。此前，射手座們規劃的投資因屬於可靠型，因此在鬼門關後，射手座可持續得到很多被動性收入。

第1名：處女座

恭喜處女座的朋友，在鬼門關後可謂是財運滾滾來，這尤其體現在人緣方面，運勢好到爆棚。由於太陽進入到本命宮，處女座的朋友會遇貴人，碰見因欣賞能力進而提供許多發展機會及賺錢管道，因此建議可多參加活動，亦或是規劃理財計畫，當需要門路或第一手消息時，周遭自然會有許多可靠、有人力資源及管道的貴人現身幫助處女座的朋友。

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