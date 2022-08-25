4對生肖情侶「很難繼續走下去」！這2人交往＝人財兩失

▲感情路走得不順遂？有可能是彼此的生肖不合。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

儘管倆人曾愛得轟轟烈烈，但只要有一方淡了，這段戀情始終難逃畫上句號的命運。而你也曾因與另一半個性不合、興趣不同、價值觀落差太大等理由分手嗎？命理專家小孟老師指出，可能是生肖造成的性格差異，使得彼此相處起來太辛苦。他進一步統整4對「最難走下去的生肖組合」，有2人恐離婚收場。

小孟老師分享4對「最難繼續在一起」生肖組合：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.屬鼠＆羊

屬鼠者：常需為小事心煩而碎念、愛批評他人、愛計較找碴和討價還價。在感情上，愛情專一、用情甚深。

屬羊者：過於慷慨、花錢出手大方、耍小聰明、隨波逐流優柔寡斷。面對愛情則容易感情用事、意志力薄弱、容易受人誘惑。

兩人交往容易互看不慣，鼠是辛苦勤勞而對羊太過計較；反觀羊是太過慷慨而把鼠的錢花光。鼠對羊用情太深而苦惱，羊容易精神出軌而可能害鼠戴綠帽，這組是標準的人財兩失。

2.屬牛＆馬

屬牛者：固執己見、不夠圓融、處事難通融，是名符其實的愛鑽牛角尖。感情上不擅於表達、溝通常顯得冷漠又沒幽默感。

屬馬者：處事不夠冷靜、脾氣火爆又倔強、不易受束縛、漫不經心。在愛情裡很會讚美異性、花言巧語又愛拈花惹草。

兩者性情都很倔強、難溝通，而且馬的耐性不夠，把愛情當短跑衝刺，而牛偏偏是慢工出細活，當作馬拉松磨練，因此兩者通常因意見不合不歡而散、各走各的路。

▲價值觀差異太大或是個性太像，都可能是衝突爆發關鍵。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.屬龍＆狗

屬龍者：個性急躁又強勢、愛爭高下又不願服輸、想法也很固執。感情中驕傲、清高又直率、很少主動示愛，不太在乎對方感受，隨時可以拋棄對方而離開。

屬狗者：個性同樣急躁也很頑固、作風強勢愛挑釁。戀愛不太注重生活情趣、較為木訥，也不懂得如何表達愛意。

兩人相處久了，龍會覺得狗像隻呆頭鵝，沒有任何情趣可言，於是另尋新歡。狗卻覺得龍始亂終棄、不可理喻，於是強勢的兩方會吵得不可開交。

4.屬蛇＆猴

屬蛇者：做事搖擺不定、心胸狹窄、性情多疑不太信任他人。但卻是個多情的戀人，眼睛總是在暗送秋波，免不了給人多情種子的花名。

屬猴者：輕浮且散漫、有忌妒心、性情不定難有誠信可言。在愛情中很注重對方外表，但不太願意主動追求異性，更不輕易投入感情，弔詭的是容易同時有多位情人，在家庭上則不太幫忙另一半。

兩人皆有大男人大女人主義，若真的進入家庭婚姻，恐怕只是離婚收場。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。

►台灣首賣！獨家「花月嵐」大蒜拳骨拉麵 一盒不用75元



►100%再生紙製造！「東森環保衛生紙」抽10張不用1塊 一起拯救森林吧



►抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$



►不用飛日本買！薄鹽醬油「無鉀鹽、焦糖色素」傳統釀製法2瓶帶回家