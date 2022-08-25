　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4對生肖情侶「很難繼續走下去」！這2人交往＝人財兩失

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲感情路走得不順遂？有可能是彼此的生肖不合。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

儘管倆人曾愛得轟轟烈烈，但只要有一方淡了，這段戀情始終難逃畫上句號的命運。而你也曾因與另一半個性不合、興趣不同、價值觀落差太大等理由分手嗎？命理專家小孟老師指出，可能是生肖造成的性格差異，使得彼此相處起來太辛苦。他進一步統整4對「最難走下去的生肖組合」，有2人恐離婚收場。

小孟老師分享4對「最難繼續在一起」生肖組合：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.屬鼠＆羊

屬鼠者：常需為小事心煩而碎念、愛批評他人、愛計較找碴和討價還價。在感情上，愛情專一、用情甚深。

屬羊者：過於慷慨、花錢出手大方、耍小聰明、隨波逐流優柔寡斷。面對愛情則容易感情用事、意志力薄弱、容易受人誘惑。

兩人交往容易互看不慣，鼠是辛苦勤勞而對羊太過計較；反觀羊是太過慷慨而把鼠的錢花光。鼠對羊用情太深而苦惱，羊容易精神出軌而可能害鼠戴綠帽，這組是標準的人財兩失。

2.屬牛＆馬

屬牛者：固執己見、不夠圓融、處事難通融，是名符其實的愛鑽牛角尖。感情上不擅於表達、溝通常顯得冷漠又沒幽默感。

屬馬者：處事不夠冷靜、脾氣火爆又倔強、不易受束縛、漫不經心。在愛情裡很會讚美異性、花言巧語又愛拈花惹草。

兩者性情都很倔強、難溝通，而且馬的耐性不夠，把愛情當短跑衝刺，而牛偏偏是慢工出細活，當作馬拉松磨練，因此兩者通常因意見不合不歡而散、各走各的路。

情侶吵架,分手,不爽。（圖／記者李佳蓉攝）

▲價值觀差異太大或是個性太像，都可能是衝突爆發關鍵。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.屬龍＆狗

屬龍者：個性急躁又強勢、愛爭高下又不願服輸、想法也很固執。感情中驕傲、清高又直率、很少主動示愛，不太在乎對方感受，隨時可以拋棄對方而離開。

屬狗者：個性同樣急躁也很頑固、作風強勢愛挑釁。戀愛不太注重生活情趣、較為木訥，也不懂得如何表達愛意。

兩人相處久了，龍會覺得狗像隻呆頭鵝，沒有任何情趣可言，於是另尋新歡。狗卻覺得龍始亂終棄、不可理喻，於是強勢的兩方會吵得不可開交。

4.屬蛇＆猴

屬蛇者：做事搖擺不定、心胸狹窄、性情多疑不太信任他人。但卻是個多情的戀人，眼睛總是在暗送秋波，免不了給人多情種子的花名。

屬猴者：輕浮且散漫、有忌妒心、性情不定難有誠信可言。在愛情中很注重對方外表，但不太願意主動追求異性，更不輕易投入感情，弔詭的是容易同時有多位情人，在家庭上則不太幫忙另一半。

兩人皆有大男人大女人主義，若真的進入家庭婚姻，恐怕只是離婚收場。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。

台灣首賣！獨家「花月嵐」大蒜拳骨拉麵　一盒不用75元

100%再生紙製造！「東森環保衛生紙」抽10張不用1塊　一起拯救森林吧

抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$

不用飛日本買！薄鹽醬油「無鉀鹽、焦糖色素」傳統釀製法2瓶帶回家

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
《全明星4》林家佑罹骨癌「右手肌肉摘除」　拍戲曝20公分開刀
NASA公布「黑洞的聲音」　34秒音檔激起雞皮疙瘩
殺警案丟車女友天壇為2殉職警祈福　林信吾「天赦日」被逮
中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼
快訊／蘋果發布會9／7登場　iPhone14可望亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4對生肖情侶「很難繼續走下去」！這2人交往＝人財兩失

妹子求路人看她跳「叮噹舞」抖動10秒　阿伯反應讓5千人笑翻

中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼

寵女友魔人堅決不送衣服當禮物　驚吐「我送他脫」悲傷往事

外送土砲之神！　6大DIY讓同業大讚「I服了you」

沒颱風7月台灣渴到爆！　氣象局曝降雨量12年次低「背後代價」

讀1個月多益拿金證！網曝「3大」準備方向　做完題目要留20分鐘

嘉藥USR安南生態體驗　越南國際生大呼好新奇

中華醫大辦「在地永續英語營」　深化英語素養接軌國際

早餐店霸主「國農牛乳」爆不明沉澱物！　工廠回應：自然現象

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

余苑綺小孩懵懂問：媽媽睡哪裡？　余祥銓不捨「真的很想念二姊...」

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

男出腳想「偷踢友人屁股」　下秒鞋子噴飛慘掉河裡XD

4對生肖情侶「很難繼續走下去」！這2人交往＝人財兩失

妹子求路人看她跳「叮噹舞」抖動10秒　阿伯反應讓5千人笑翻

中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼

寵女友魔人堅決不送衣服當禮物　驚吐「我送他脫」悲傷往事

外送土砲之神！　6大DIY讓同業大讚「I服了you」

沒颱風7月台灣渴到爆！　氣象局曝降雨量12年次低「背後代價」

讀1個月多益拿金證！網曝「3大」準備方向　做完題目要留20分鐘

嘉藥USR安南生態體驗　越南國際生大呼好新奇

中華醫大辦「在地永續英語營」　深化英語素養接軌國際

早餐店霸主「國農牛乳」爆不明沉澱物！　工廠回應：自然現象

潤泰全現增基準日9／17、安格取得展匯科100%股權　財經HOT 5一次看

柬埔寨詐騙「賣台人群組」曝光！　2男1女打包帶走只要6萬

烏克蘭獨立紀念日傳傷亡　俄軍攻擊車站釀22死50傷

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

《全明星4》林家佑罹骨癌「右手肌肉摘除」　拍戲曝20公分開刀傷疤

二手iPhone前10排行榜出爐！　7月1款舊機全台詢問度最高

BDI創20個月新低　但今年以來各型船平均運價仍高於成本價

4對生肖情侶「很難繼續走下去」！這2人交往＝人財兩失

妹子求路人看她跳「叮噹舞」抖動10秒　阿伯反應讓5千人笑翻

與疫共存必知！營養師教「提升免疫力6招」：少吃甜食很重要

好睏！黑柴搭車瞇眼晃頭「嘴巴靠置物盒」一秒斷電

生活熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真

台灣很渴　降雨量12年次低背後代價

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

丟石頭畫面曝！金門2兵硬起來「驅離中共無人機」

中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼

外送土砲之神！　6大DIY讓他驚呆

他嚇問「空手對刀怎麼辦？」 網曝1動作救命

捷運長腿OL身分曝！　4字發文推敲「神祕壓痕」來源

更多熱門

相關新聞

情侶檔躲民宅種大麻　警查獲活體逾300株

情侶檔躲民宅種大麻　警查獲活體逾300株

桃園市楊梅警分局偵查隊日前偵辦一起大麻案件時，查出遭通緝中的羅姓女子從海外購入大麻種子，警方懷疑羅女可能有栽種大麻事實，經蒐證確認後，23日晚間趁羅女與張姓男友外出之際上前拘捕，並在屋內發現栽植大麻活體逾300株與大麻花成品1千餘公克、烘乾設備一批、毒品海洛因與安非他命等證物，訊後依毒品罪嫌將羅女與張男移送桃園地檢署偵辦。

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真

「交友門檻超高」星座Top 3

「交友門檻超高」星座Top 3

安格斯12星座一周運勢8/22-8/28

安格斯12星座一周運勢8/22-8/28

「處暑」 節氣4生肖財星高照

「處暑」 節氣4生肖財星高照

關鍵字：

運勢生肖占卜小孟老師情侶交往個性

讀者迴響

熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

心碎送不出的喜帖曝光！王瞳艾成「一家三口」惹噴淚

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

王瞳一路陪艾成到二殯火化　車內「手比7」背後含義惹鼻酸

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真

更多

最夯影音

更多
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面